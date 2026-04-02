AS Vicenza contro Umbertide si giocherà la stagione in 40 minuti

BASKET SERIE A2 FEMMINILe – Venerdì 3 aprile, alle 20.30, al palazzetto dello sport di via Goldoni , si decide la stagione dell’A.S. Vicenza: le biancorosse riceveranno la visita di Umbertide per quaranta minuti che saranno fondamentali per stabilire il piazzamento finale, e la post-season da disputare, della squadra vicentina.

Una vittoria aprirebbe a scenari fino a qualche settimana fa solo accarezzati: schiuderebbe le porte dell’ottavo posto e dei play-off, che mancano a Vicenza dal 2021, in virtù degli scontri diretti favorevoli contro Trieste, Rovigo e Cagliari. Perdere, viceversa, vorrebbe dire certamente fare i play-out con il decimo posto e, quindi, fattore campo a sfavore nel primo turno e a favore nell’eventuale secondo.

Umbertide è una squadra forte in attacco, capace di realizzare 66 punti a partita. Le percentuali della formazione umbra sono buone soprattutto al tiro pesante, in cui risulta una delle squadre che tira meglio del girone.

La guardia Giulia Sorrentino è il principale riferimento offensivo: realizza 15 punti a partita, con il 35% da tre e un rispettabile 42% dentro l’arco; arginare lei sarà una delle principali missioni difensive di Vicenza. Beatrice Baldi è invece la leader nel pitturato, con 12 punti e 8 rimbalzi ad allacciata di scarpa. Gianangeli e Paolocci sono le valide alternative sotto le plance delle umbre, le cui rotazioni comprendono poi Del Sole, Bartolini e l’ex di serata Amatori.