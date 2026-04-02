6 Aprile 2026

SPORTvicentino
Basket Primo Piano Slider

AS Vicenza contro Umbertide si giocherà la stagione in 40 minuti

di Redazione0207

BASKET SERIE A2 FEMMINILe – Venerdì 3 aprile, alle 20.30, al palazzetto dello sport di via Goldoni , si decide la stagione dell’A.S. Vicenza: le biancorosse riceveranno la visita di Umbertide per quaranta minuti che saranno fondamentali per stabilire il piazzamento finale, e la post-season da disputare, della squadra vicentina.

Una vittoria aprirebbe a scenari fino a qualche settimana fa solo accarezzati: schiuderebbe le porte dell’ottavo posto e dei play-off, che mancano a Vicenza dal 2021, in virtù degli scontri diretti favorevoli contro Trieste, Rovigo e Cagliari. Perdere, viceversa, vorrebbe dire certamente fare i play-out con il decimo posto e, quindi, fattore campo a sfavore nel primo turno e a favore nell’eventuale secondo.

Umbertide è una squadra forte in attacco, capace di realizzare 66 punti a partita. Le percentuali della formazione umbra sono buone soprattutto al tiro pesante, in cui risulta una delle squadre che tira meglio del girone.

La guardia Giulia Sorrentino è il principale riferimento offensivo: realizza 15 punti a partita, con il 35% da tre e un rispettabile 42% dentro l’arco; arginare lei sarà una delle principali missioni difensive di Vicenza. Beatrice Baldi è invece la leader nel pitturato, con 12 punti e 8 rimbalzi ad allacciata di scarpa. Gianangeli e Paolocci sono le valide alternative sotto le plance delle umbre, le cui rotazioni comprendono poi Del Sole, Bartolini e l’ex di serata Amatori.

Ti potrebbe interessare:

AS Vicenza contro Umbertide si giocherà la stagione in 40 minuti

Redazione

Ryan Valentini (Migross Asiago) eletto miglior giocatore dell’Alps Hockey League

Redazione

Stadio Menti sold out per la sfida tra LR Vicenza e Union Brescia nella domenica della festa

Redazione

Lascia un commento