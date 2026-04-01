Ryan Valentini (Migross Asiago) eletto miglior giocatore dell’Alps Hockey League

HOCKEY GHIACCIO – Ryan Valentini, giocatore in forza all’HC Migross Asiago, è stato eletto Most Valuable Player (MVP) della stagione 2025/26 dell’Alps Hockey League dai giornalisti sportivi della lega.

Il ventottenne canadese ha impressionato nella sua prima stagione con la squadra giallorossa, registrando ben 92 punti (35 gol e 57 assist) in 48 partite. L’attaccante stellato ha aggiunto anche nove punti nei quarti di finale, ma non è riuscito a impedire l’eliminazione della sua squadra contro il Merano.

“Essere stato nominato MVP significa molto per me – il commento a caldo – Negli ultimi anni ho dovuto affrontare alcuni problemi fisici piuttosto gravi e quest’estate ho dovuto lavorare sodo per essere in forma per questa stagione. Questo premio è una testimonianza di quel duro lavoro e delle persone che mi hanno aiutato lungo il percorso.”

Con 92 punti in una sola stagione, Valentini si colloca subito dietro l’MVP dello scorso anno Ethan Szypula, detentore del record dell’Alps Hockey League con 103 punti per il Ritten. Il terzo posto spetta a Matt Wilkins, che ha totalizzato 89 punti per il Gherdeina nella stagione 2019/20.

Valentini è approdato all’Asiago la scorsa estate dall’Innsbruck, squadra dell’ICE Hockey League. Il ventottenne, che in precedenza aveva giocato nell’Alps Hockey League con il Vipiteno nella stagione 2020/21, totalizzando 32 punti in 32 partite, ha avuto un impatto immediato e ha prodotto con costanza fin dall’inizio. Impressionante il suo rendimento: il numero 9 è rimasto a secco di punti in sole cinque delle sue 48 giocate con i veneti. Il canadese ha registrato due partite da cinque punti (tre gol, due assist) e ha aggiunto altre quattro match con quattro punti ciascuna. Valentini ha inoltre realizzato cinque triplette nel corso della stagione. Tra il 4 ottobre 2025 e il 19 febbraio 2026, Valentini ha totalizzato almeno un punto in 34 partite consecutive.