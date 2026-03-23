Domenica la festa promozione del LR Vicenza tra stadio e Piazza dei Signori

“Il tifo biancorosso ha accompagnato il Vicenza negli anni di gioia, ma anche negli anni di difficoltà – le parole del sindaco Giacomo Possamai -. I tifosi ci sono sempre stati e, quindi, un momento in piazza era, secondo noi, doveroso. Ma non basta. A breve aprirà , in centro storico, lo store biancorosso. C’è poi un percorso avviato con dei murales che celebreranno l’impresa . Stiamo inoltre pensando a un’altra sorpresa legata alla famosa R del L.R. Vicenza. Da parte mia davvero un ringraziamento a tutti quelli che ci stanno lavorando”.

“La festa sarà domenica 29 marzo, la data scelta dalla Lega Pro per la consegna della coppa della vittoria del campionato – spiega l’assessore Leone Zilio -. Sulle ali dell’entusiasmo del momento abbiamo deciso di organizzare questo evento in Piazza dei Signori, nel salotto buono della città. E’ inoltre in fase di elaborazione un piano di sicurezza e un piano di emergenza, un po’ come successo in occasione dell’adunata degli alpini”.

“Ringrazio chiunque sia parte attiva nell’organizzazione di questa festa – aggiunge Emanuele Arena, presidente del Centro di coordinamento club biancorossi -. L’obiettivo è quello di dare ai tifosi il giusto riconoscimento e celebrare alla grande una gioia nel luogo più bello di Vicenza, dopo lo stadio Menti. Sono davvero contento del fatto che riusciremo ad offrire queste ulteriori gioie ai tifosi biancorossi, dopo quella che ci ha regalato la squadra e la società. Sin da ora chiediamo a tutte le persone che parteciperanno massimo rispetto perché piazza dei Signori merita questo: deve essere una festa, un momento di condivisione con la squadra e con i protagonisti della stagione, però con dei festeggiamenti che rispettino quello che è uno dei simboli principali di Vicenza. I club e i tifosi si sono sempre distinti per senso di appartenenza alla città, rispetto ed educazione, e siamo sicuri che questo possa avvenire anche domenica”.

“La continuazione naturale dello stadio è questa piazza – il commento di Federico Pesavento, vice presidente del Centro di coordinamento -. Il fatto che la cittadinanza e i tifosi possano vivere questo spazio in un momento di festa è un qualcosa da sottolineare”.

“Io ringrazio i nostri telespettatori – l’intervento del direttore di Videomedia Francesco Nicoli – che in queste settimane ci hanno dato delle soddisfazioni incredibili, come la squadra che ci ha regalato una promozione che aspettavamo da tempo. Ed è bello festeggiarla qui, nel salotto buono della città, con i tifosi biancorossi. Una squadra infatti esiste se esiste il tifo, e i sostenitori del Vicenza sono stati ancora una volta il dodicesimo uomo in campo o, meglio, forse il primo giocatore”.

“In questa stagione strepitosa ogni volta che il Vicenza ha vinto abbiamo registrato un aumento dei lettori e delle copie vendute – ha spiegato il direttore de Il Giornale di Vicenza Marino Smiderle – e questo rappresenta un indice di gradimento eccezionale per i vicentini. Ci sembrava giusto dunque, assieme a tutte le altre realtà coinvolte, di non far finire la festa dopo la bellissima sera della promozione matematica in serie B. Coinvolgeremo la città e la provincia in un festeggiamento ufficiale: sarà l’occasione per ringraziare la squadra che ha disputato un campionato straordinario”.

“Voglio ringraziare tutte le persone che stanno lavorando per questa grande festa – ha concluso il capitano del biancorosso Filippo Costa -. Sarà davvero una grande soddisfazione vedere questa piazza piena, che poi era il mio sogno quando sono arrivato a Vicenza. Non vedo l’ora che sia domenica. Diciamo che quest’anno abbiamo preparato una bella torta e sono sicuro che, con la consegna della coppa e la grande festa in piazza, ci metteremo la ciliegina sopra”.

Il programma dell’evento prevede la partenza dallo stadio Menti, poco dopo la fine della partita con il Brescia (che inizierà alle 14.30 e che vedrà la consegna della coppa per la vittoria del campionato), della squadra biancorossa e delle dirigenza con un autobus scoperto. Il percorso del bus prevede il passaggio per corso Palladio, per poi arrivare e fermarsi di fronte a Palazzo Trissino. All’interno del municipio, in sala Stucchi, il sindaco Possamai e altri amministratori comunali, saluteranno i ragazzi di Fabio Gallo che, successivamente, si sposteranno in Piazza dei Signori attraverso la Loggia del Capitaniato.

Una piazza che sarà vestita a tinte biancorosse in occasione della grande festa: nel “salotto buono” della città, invasa pacificamente da migliaia di tifosi del Lanerossi, sarà infatti allestito un palco (lato ovest della piazza) dotato di maxischermo, dove la squadra salirà accompagnata da dirigenti e staff, per il meritato applauso dopo la trionfale vittoria del campionato e l’agognata promozione in serie B. Sono previsti interventi da parte dei giocatori, delle dirigenza e delle autorità, coordinati da uno speaker, oltre a un dj set che anticiperà l’evento.

Una volta conclusa la festa, indicativamente verso le 22 (anche se la musica verrà spenta alle 20), la squadra lascerà la piazza.