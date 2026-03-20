Sotto la Basilica Palladiana il nuovo negozio temporaneo del LR Vicenza

La Basilica Palladiana si tinge di biancorosso. Questa volta non si tratta però del gioco di luci bianche e rosse proiettate di recente per festeggiare la vittoria del campionato di Lega Pro: nel primo pomeriggio di oggi, infatti, la società sportiva di calcio della città, il L.R. Vicenza, nella persona del direttore generale Werner Seeber, ha ricevuto dalle mani del sindaco Giacomo Possamai le chiavi di uno dei locali sfitti della Basilica Palladiana. Alla consegna erano presenti anche l’assessore allo sport Leone Zilio e l’assessore al patrimonio Sara Baldinato, oltre a Federico Pesavento, vice presidente del Centro di coordinamento club biancorossi in rappresentanza dei tifosi.

“Usciamo dalla stadio ed entriamo direttamente nel cuore, ovvero nel centro, della città – le parole del direttore generale Werner Seeber -. Per noi è una grande opportunità: abbiamo scelto di fare questo passo non solo per la recente vittoria del campionato, ne stiamo infatti parlando da diversi mesi, ma per aprirci e dare modo a tutti di acquistare il nostro merchandising, uscendo dal contesto dello stadio Menti. Ringraziamo il sindaco e l’assessore per questa opportunità che ci è stata concessa e vedremo dopo questi sei mesi in che direzione andare”.

“È un’operazione molto importante – le parole del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai – perché ci aiuta da un lato a ridare vita a una vetrina del centro storico. Dall’altro, realizza un sogno, un’attesa che c’era da tantissimi anni in città, ovvero far aprire un negozio del Lanerossi Vicenza, in pieno centro. Siamo dunque riusciti a dare una risposta immediata a questa richiesta, in un momento storico così importante per la squadra, recuperando un negozio sfitto appena liberato in Basilica Palladiana”.

“Sono giorni importanti per il Lanerossi Vicenza – commenta l’assessore allo sport Leone Zilio -. Oggi annunciamo la prossima apertura di un negozio del L.R. Vicenza in centro storico: un locale che era atteso e richiesto da tanti anni, non solo dai cittadini ma anche dai turisti, che spesso chiedono dove si può acquistare una maglietta dei biancorossi in città. All’interno della Basilica Palladiana, in un immobile di proprietà comunale, aprirà dunque a breve un punto vendita dove finalmente tutti i cittadini e tutti i tifosi avranno un riferimento”.

“Era receduto da poco il contratto del precedente concessionario – spiega l’assessore al patrimonio Sara Baldinato – e abbiamo dunque subito provveduto a capire come sistemare questo immobile, considerando ovviamente che la Basilica è un luogo strategico per la nostra città. Ci sarà quindi un bando per questo locale, dopo questi primi mesi di concessione temporanea, e ci sarà un altro bando anche per il locale di piazza Matteotti. La manifestazione di interesse del Vicenza calcio è senza dubbio molto interessante”.

Il negozio, di circa 20 metri quadrati, è stato consegnato dal Comune al L.R. Vicenza con una concessione temporanea, più precisamente fino al 31 agosto di quest’anno, nelle more di individuare un altro spazio idoneo alle esigenze della società biancorossa. Sotto la Basilica verrà dunque momentaneamente organizzato uno store dedicato alla squadra di calcio più amata dai vicentini. Conclusa la concessione temporanea, sia il locale della Basilica che quello sfitto in piazza Matteotti, saranno oggetto di due appositi bandi per nuove concessioni a lungo termine.

Una scelta, quella della concessione temporanea fatta dal Comune e dal club, che ha come obiettivo quello di valorizzazione un bene storico e culturale come l’edificio palladiano e, nel contempo, dare visibilità nel cuore della città alla società biancorossa, dopo la trionfale vittoria del campionato e la conseguente promozione in serie B.