Per due giorni Vicenza sarà capitale del mini rugby per il 1° Trofeo Città del Palladio

MINI RUGBY – Cinque categorie, sedici società, settantaquattro formazioni per quasi 1000 atleti in campo e oltre 2000 presenze attese nel weekend: sono questi i numeri della prima edizione del Trofeo Città del Palladio – Coppa Mediolanum, in programma allo Stadio Gobbato di Vicenza. Un evento che nasce già grande, ma soprattutto ricco di significato.

Oltre mille bambini e ragazzi, dai 5 ai 14 anni, si incontreranno per due giorni all’insegna del rugby, condividendo il campo, le emozioni e i valori che rendono questo sport unico. Un successo di partecipazione che certifica la qualità del lavoro organizzativo e relazionale dell’Amatori Rugby Vicenza, capace di costruire un appuntamento che va ben oltre la dimensione sportiva.

Il Trofeo non è solo competizione: è incontro. Squadre provenienti da regioni diverse si ritrovano a Vicenza per conoscersi, confrontarsi e crescere insieme. Ogni partita sarà un’occasione per imparare qualcosa: non solo schemi e tecnica, ma anche il valore del lavoro di squadra, dell’aiuto reciproco e dell’amicizia. Si gioca, si cade e ci si rialza insieme, indipendentemente dal punteggio.

Under 14: competizione e crescita

Tra le protagoniste della categoria Under 14 ci saranno: Rugby Badia, Bassa Bresciana, Harlequins Bergamo, Bologna Rugby Club, Brixia Rugby, Rugby Casale, Rugby Feltre, Rugby Mirano, Mogliano Veneto Rugby, Rugby Monselice, Pordenone Rugby, Rugby Silea, Valsugana Rugby, Verona Rugby e Amatori Rugby Vicenza.

Programma Under 14:

8:00 Accoglienza

9:15 Saluto con Inno d’Italia

9:20 Briefing con Arbitri

9:30 Inizio gare

11:45 Inizio pranzo squadre

13:00 Inizio semifinali

14:00 Inizio finali

15:15 Premiazioni

Una giornata intensa, dove il confronto sportivo diventa occasione di crescita e di condivisione tra realtà diverse, unite dalla stessa passione.

Minirugby: il cuore pulsante della festa

Il Minirugby rappresenta l’anima più autentica del torneo. In campo scenderanno: Aries Rugby, Rugby Badia, Harlequins Bergamo, Brixia Rugby, Rugby Casale, Castellana Rugby, Guardians Legnago, Leoni Nord Est, Pordenone Rugby, Sharks Portogruaro, Rugby San Donà, Valchiampo Rugby, Rugby Club Valpolicella, Valsugana Rugby, Villorba Rugby e Amatori Rugby Vicenza.

Programma Minirugby:

8:00 Accoglienza

8:55 Saluto con Inno d’Italia con la cantante Cecilia Franchin accompagnata da Banda Isola

9:00 Inizio gare

11:15 Inizio pranzo squadre

12:00 Premiazioni U6

13:00 Finali U8

13:15 Finali U10

13:30 Finali U12

15:00 Premiazioni U8-10-12

Conteranno le mete ma soprattutto i sorrisi, le corse dietro al pallone ovale e la gioia di condividere il campo con nuovi amici.

Il Trofeo Città del Palladio vuole essere prima di tutto questo: una grande festa. Una festa fatta di famiglie sugli spalti, di volontari al lavoro, di bambini che giocano senza barriere. Il rugby insegna il rispetto dell’avversario, la lealtà e il valore del gruppo, principi che si riflettono anche fuori dal campo.

Come le numerosissime famiglie, con genitori, sorelle, fratelli ed amici che da settimane si stanno adoperando fuori e dentro i campi al fine di rendere l’evento memorabile: una partita nella partita, con avanzamenti, visioni, obiettivi, traguardi che certificano i grandi valori di appartenenza e sacrificio per il bene comune che questo sport riesce a trasmettere.

Vicenza, per un weekend, diventa così capitale della palla ovale!

Ti aspettiamo allo Stadio Gobbato per vivere insieme questa grande festa di sport!