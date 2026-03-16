Al Menti il LR Vicenza ospita l’Inter U23 nella serata della possibile serie B



LR Vicenza – Inter U23 2-1

Marcatori: 31’ Capello, 55’ Stückler, 66’ Kamate (I)

Al Menti va in scena la sfida che per il L.R. Vicenza potrebbe voler dire la matematica promozione in serie B! Ospite l’Inter U23 dell’ex Stefano Vecchi.

Coreografia delle grandi occasioni, una settimana dopo il 124esimo compleanno della società biancorossa.

La cronaca vede in avvio un bel cross di Pellizzari che nessuno però dei compagni in area riesce a toccare per la deviazione vincente. Ci provano quindi Capello (ribattuto) e Caferri deviato in angolo.

Bisogna aspettare il 31’ per far esplodere lo stadio: da azione di calcio d’angolo pallone per la testa di Alessandro Capello. 1-0

Insistono i biancorossi, che ci provano da fuori area con un rasoterra di Carraro che termina però a lato.

Dopo un minuto di recupero si va al riposo sul risultato di 1-0.

Inizia la ripresa e dopo 10’ arriva il raddoppio firmato da David Stückler, che di testa batte Calligaris. 2-0

Primi cambi per Gallo, a cui é stato dedicato uno striscione nei distinti: fuori la coppia d’attacco Capello-Stückler e dentro Rauti e Alessio.

Al 66’ accorcia le distanze l’Inter: traversone dalla destra di Kamate e pallone che termina in rete senza la deviazione di Spinacce. 2-1

Hanno guadagnato campo i nerazzurri, che ci provano anche con La Gumina: conclusione sul fondo.

Altro cambio per la panchina di casa con Vitale che prende il posto di Pellizzari.

Fuori anche Costa e Cuomo per Tribuzzi e Cappelletti.

Sono ben 6 i minuti di recupero decretati dall’arbitro Rosario (in tribuna anche il designatore della C Daniele Orsato!). E finalmente arriva il triplice fischio che dà il via alla festa. Ora é davvero serie B!