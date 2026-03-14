Niente da fare per la Rangers Rugby Vicenza contro il Rovigo tricolore

Rangers Rugby Vicenza – Femi-CZ Rovigo 14-47 (pt 0-35)
Marcatori: p.t.: 1’ m Bruno tr Sante (0-7); 12’ m Sante tr Sante (0-14); 14’ m Oliver tr Sante (0-21); 28’ m Diederich-Ferrario tr Sante (0-28); 38’ m Diederich-Ferrario tr Sante (0-35); s.t.: 49’ m Tavuyara tr Heymans (7-35); 68’ m Frangini (7-40); 71’ m Diederich-Ferrario tr Thomson (7-47); 77’ m Vunisa tr Heymans (14-47).
Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Tavuyara, Filippetto, Gritti (40’st Vaccaro), Castro-Ansaldo; Heymans, Gregorio (40’st Zanon); Vunisa ©, Ruiz (56’ Mugnaini), Pretz (40’st Sottana); Parolo, Riedo (40’ st Mirenzi); Leso (47’ Bettinelli), Ferrara (54’ Franchetti), Zago (54’ Braggie’). All. Cavinato
Femi-CZ Rovigo: Cantini; Vaccari (47’-56’ Frangini 67’ Krsul), Diederich-Ferrario ©, Uncini, Bruno; Sante (67’ Thomson), Oliver; Casado-Sandri (56’ Ribbens), Sironi (67’ Cosi), Meggiato; Fourcade (41’ Berlese), Steolo; Pomaro (47’ Della Sala), Giulian (67’ Frangini), Leccioli (47’ Bolognini). All. Giazzon
Arb: Manuel Bottino (RM). AA1: Lorenzo Negro (CO) AA2 Federico Boraso (RO). TMO: Filippo Bertelli (BS)
Quarto Uomo: Alessandro Ballerini (VR)
Cartellini: 45’ giallo Giulian (Rovigo); 62’ giallo Parolo (Rangers).
Calciatori: Sante (Rovigo) 5/5; Thomson (Rovigo) 1/2; Heymans (Rangers) 2/2.
Note: giornata coperta con folate di vento da est, terreno in ottime condizioni, 650 spettatori
Simecom Player of the Match: Facundo Diederich-Ferrario (Rovigo)
Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 0; Femi-CZ Rovigo 5.