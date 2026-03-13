Per LR Vicenza – Inter U23 nuovi biglietti in vendita in curva nord

CALCIO SERIE C SKY WI-FI – il L.R. Vicenza informa che in occasione della partita L.R. Vicenza-Inter U23, incontro valevole per la trentaduesima giornata di Serie C Sky Wifi in programma lunedì 16 marzo alle ore 20:30 allo Stadio Romeo Menti, in data odierna il GOS ha autorizzato l’ampliamento a 1200 posti nel settore Gradinata Nord. Gli ulteriori biglietti saranno disponibili dalle ore 16 di oggi.
Tutte le modalità di acquisto al seguente link: https://www.lrvicenza.net/l-r-vicenza-inter-u23-info-biglietti/