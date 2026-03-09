AS Vicenza cade ad Alcamo e ora vede lo spettro dei playout

Alcamo – AS Vicenza 78-60

Parziali: 28-17, 14-14 (42-31); 20-12 (62-43), 16-17

Alcamo: Nikolic 2, Russo 22, Vella 12, Nielacna 10, Kraujunaite 12; Tempia 11, Mitreva, Schena 5, Buscemi, Sarni 4; Caliendo e Thiam NE. All. Ferrara

Vicenza: Degiovanni 22, Nori 8, Fusari 3, Peserico 5, Kantzy 8; Bianchi 14, Fontana, Ndiaye, Jakpa 5; Cavazzuti NE. All. Logallo

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Esce sconfitta da Alcamo l’A.S. Vicenza: 78-60 il punteggio al termine di una partita in cui le padrone di casa partono forte sia all’inizio che dopo la pausa lunga, tramortendo le biancorosse. Una battuta d’arresto che complica la situazione di classifica delle vicentine, ora costrette ad un finale di stagione in cui potranno permettersi pochissimi errori se vogliono riuscire ad evitare i play-out. Non bastano l’ottima prestazione di Degiovanni (22) e l’ingresso con grande grinta di Bianchi dalla panchina (14).

Le siciliane partono fortissimo: a metà della prima frazione il punteggio è subito di 13-5, con Russo (decisiva per la squadra locale) subito impattante. La reazione berica è affidata ad un’ispiratissima Degiovanni, che con due triple consecutive riporta le sue a -2. Alcamo però domina in attacco con Tempia e Vella e la forbice si allunga ancora fino alle 11 lunghezze con cui si chiude la prima frazione, 28-17.

Vicenza cerca di organizzare una reazione: è sempre Degiovanni al tiro pesante a cercare di riportare sotto le ospiti, che riescono a rientrare fino a -8 (36-28), prima di essere nuovamente spinte indietro nel punteggio da un’ispirata Nielacna. Alla fine, la frazione è un perfetto pareggio che consente alle padrone di casa di mantenere immutato il distacco.

Nel terzo quarto la sfida virtualmente si chiude: Russo apre la frazione con un 6-0 in cui segna tutti i punti di Alcamo. Quindi, una volta che Vicenza riesce a tornare a -12 (50-38), è Kraujunaite a smorzare subito gli entusiasmi con un paio di giocate che quasi mettono in ghiaccio la partita per la squadra di casa. Il distacco tocca il suo apice nel finale di frazione a 21 (62-41).

Nell’ultimo quarto, con orgoglio, la squadra biancorossa cerca di rientrare nel punteggio, ma non riesce mai ad arrivare ad una distanza pericolosa per la squadra di casa, che può gestire il risultato e alla fine si porta a casa il successo con il punteggio di 78-60, ribaltando lo scontro diretto.

Classifica alla mano, oggi Vicenza sarebbe costretta ad affrontare i play-ou: servirà un grande finale di stagione per evitarli. Ora, le biancorosse saranno costrette ad affrontare un turno di riposo forzato: la gara contro Matelica è stata posticipata al 25 marzo a causa della convocazione di Offor allo stage della nazionale giovanile a Civitanova. Vuol dire che Peserico e compagne osserveranno una settimana di pausa prima di affrontare la volata conclusiva, che comprenderà le sfide con Ancona in casa, Matelica e Rovigo in trasferta, prima degli ultimi quaranta minuti contro Umbertide tra le mura amiche, partita che segnerà il finale di stagione. La strada è in salita, ma la squadra ha tutte le possibilità di ricompattarsi per questo finale di stagione.