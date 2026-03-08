Tra le nazionali U18 di Italia e Galles é una festa del rugby femminile a Vicenza

Italia U18F – Galles U18F 28-32 (pt 11-5 – st 16-29)

Marcatrici: p.t.: 10’ m Floridia (5-0); 24’ cp Pratichetti (8-0); 24’ m Tuipulotu (8-5); 26’ cp Pratichetti (11-5); s.t.: 4’ m Busetto (16-5); 7’ Tuipulotu tr McCormack (16-12); 11’ m Foscolo tr McCormack (16-19); 20’ Jones M. (16-24); 27’ m Thomas S. (16-29); t.t.: 8’ m Mazza (21-29); 21’ m Coletto tr Pratichetti (28-29); 26’ cp Thomas I. (28-32).

Italia U18F: Panizza Elisa; Mazza Giada, Petretti Lara, Bailey Carolina, Busetto Agata; Pratichetti Lavinia; Cazzato Zoe; Floridia Luce, Garlet Caterina, Masi Zoe; Pertile Angela, Aifuwa Aisosa; Cortini Celeste, Aurora Mucignato, Parato Chiara. A disposizione: Orazi Sarah, Donati Melissa, Didioni Rebecca, Coletto Gaia, Pocchetto Beatrice, Marzadro Sara, Persanti Francesca, Maroni Elena, Brusadin Hajar, Anna Mosticchio, Laurenti Miryam, Rizzi Chiara, Cossalter Marta, Cecati Matilde. All. Elisa Facchini

Wales U18F: Morgan Beatrice; Foscolo Lily, Thomas Megan, Kuropatwa Livy, Caviell Rya; McCormack Sienna, Parry Efa; Thorp Efa, Bailey Amelia, Roblin Chloe; Jones Erin, Bendall Tegan; Boyd Grace, Tuipulotu Taufa, Jones Begw. A disposizione: Mee Lola, Carson Erin, Morgan Georgia, Perriman Kali, Thomas Seren, Roberts Alys, Davidson Brea, Thomas Isabelle, Rees Arabella, Perry Freya, Jones Meg. All. Siwan Lillicrap

Arb: Chiara Carnini (ITA). AA1: Melanie Carmagnolle (ITA) AA2: Vanessa Cominato (ITA)

Quarto Arbitro: Maria Sacchetto (ITA)

Calciatrici: Pratichetti (ITA) 3/6; McCormack (WAL) 2/3; Thomas I. (WAL) 1/3.

Note: giornata soleggiata, temperature sopra la media, terreno in perfette condizioni, tre tempi da 25 minuti, cambi volanti. Prima gara di sempre di una formazione Nazionale Italiana a Vicenza, 700 spettatori.

Players Of The Match: Tuipulotu Taufa (WAL); Cazzato Zoe (ITA)

RUGBY FEMMINILE – E’ festa alla Rugby Arena tra Italia e Galles U18 femminile nell’evento organizzato dalla Rangers Rugby Vicenza. In una splendida giornata di sole si sono imposte le gallesi per 28-32 nel test match caratterizzato da tre tempi da 25 minuti.

La sfida ha visto un’ottima risposta del pubblico, con la tribuna della Rugby Arena gremita di appassionati. Buona la presenza anche di tifosi del Galles presenti con calore. Gli inni nazionali sono stati eseguiti dalla “Arrigo Pedrollo Band” e cantati da Violetta Svatnykh in un cerimoniale pre-partita di alto livello.

L’Italia parte con buon ritmo, con la vicentina Aurora Mucignato schierata titolare in prima linea. Al 9’ le azzurre sbloccano il risultato: l’azione si sviluppa sul lato destro e Floridia va a schiacciare in meta, anche se la trasformazione non centra i pali. Il Galles prova ad avanzare alzando il proprio baricentro, senza però creare veri pericoli; anzi. Al 21’ arriva un calcio piazzato centrale e Pratichetti è precisa dalla piazzola portando il punteggio sull’8-0. Poco dopo il Galles conquista una touche a cinque metri dalla linea italiana: dalla maul nasce la meta di Tuipulotu. Al 25’ l’Italia torna a muovere il tabellino con un’altra punizione di Pratichetti, questa volta da posizione più lontana rispetto alla precedente, per l’11-5.

La ripresa si apre con un lampo azzurro: dopo tre minuti una buona circolazione dell’ovale libera il lato sinistro e Busetto trova la meta che vale il 16-5. Il Galles reagisce immediatamente con Tuipulotu; McCormack aggiunge la trasformazione accorciando sul 16-12. Le gallesi ribaltano poi la situazione grazie alla meta di Lily Foscolo, ancora con McCormack dalla piazzola per il 16-19. In questa fase arrivano diversi cambi per il Galles, che aumenta la pressione sulle azzurre. Al 20’ è Meg Jones a firmare un’altra marcatura per le ospiti, portando il risultato sul 16-24. Al 29’ il Galles colpisce ancora al termine di un’azione prolungata finalizzata da Seren Thomas: la trasformazione non va a segno e il secondo tempo si chiude sul 16-29.

Nel terzo periodo, al 4’, la difesa gallese riesce a salvarsi su un calcio delle azzurre. La meta italiana però è nell’aria e arriva al 7’: dopo una manovra ben costruita, Mazza trova lo spazio per schiacciare oltre la linea, senza trasformazione 21-29. L’Italia continua a spingere, ma in un’azione successiva l’ovale resta sollevato e non viene schiacciato a terra, facendo sfumare un’altra possibile meta. Un calcio sbagliato del Galles concede però una touche alle azzurre e dall’azione seguente Coletto va in meta, con Pratichetti che questa volta centra la trasformazione per il 28-29. Nel finale arriva una mischia a metà campo, ma l’Italia perde il possesso. A tempo ormai scaduto il Galles allunga definitivamente: Isabelle Thomas realizza la punizione che fissa il risultato sul 28-32.

Alla fine del match le premiazioni per le due giocatrici che più si sono contraddistinte: la tallonatrice Taufa Tuipulotu per le gallesi e la mediana di mischia Zoe Cazzato per le azzurre.

Grazie alle due formazioni, al pubblico ed ai numerosi volontari biancorossi che hanno reso possibile questo evento ovale storico per la piazza di Vicenza.