L’Hockey Trissino alza ancora la Coppa Italia facendo suo il derby con Bassano

HOCKEY PISTA – L’Hockey Trissino si conferma come vincitore della Coppa Italia Serie A1. Vittoria per 4-1 contro un coriaceo Ubroker Bassano che ha tenuto testa ai blucelesti fino all’ultimo minuto, ma non è riuscita a capitalizzare le occasioni costruite. Decide Gavioli sin dal primo tempo, poi Piccoli e Alvarinho indirizzano verso Trissino la Coppa Italia. E’ la quarta Coppa Italia, il tredicesimo trofeo complessivo, coronato dal tutto esaurito del PalaDante.

La finale inizia subito con il tiro vincente di Davide Gavioli con la pallina che entra sotto l’incrocio più lontano. Il vantaggio bluceleste non cambia il ritmo della gara. Trissino sembra rispondere meglio alle sollecitazioni, anche se non riesce realmente a superare l’estremo Grimalt. Il secondo tempo è ricco di episodi importanti per l’andamento del match. Dopo un minuto e mezzo, il portiere Sgaria viene espulso, dopo la decisione all’HVS da parte della coppia arbitrale, per un intervento non regolare. I quattro minuti di inferiorità numerica, diventano due, quando Pozzato viene espulso con il cartellino blu. Da una pallina lanciata in area, nasce il 2-0. Giulio Piccoli raccoglie un rimbalzo favorevole e devia in rete. L’HVS non vede irregolarità e viene convalidata la rete. L’Ubroker ci prova, sospinto dal carisma di Francisco Ipinazar, ma l’intensità dei blucelesti prevale, neutralizzando continuamente gli attacchi bassanesi. Alvaro Morais firma il 3-0 al minuto 17 e poco dopo Riba con un tiro da centrocampista,riesce a sorprendere un attento Zampoli. Il tutto per tutto, negli ultimi minuti per i giallorossi, poi Silva segna il 4-1 a porta vuota per l’apoteosi dei tifosi del PalaDante. Capitan Cocco alza la quarta Coppa Italia, consegnando a Trissino un altro pezzo di storia con il 56° titolo.

HOCKEY TRISSINO – UBROKER BASSANO 1954 4-1 (1-0, 3-1)

Hockey Trissino: Sgaria, Cocco G (C), Silva G, Gavioli D, Mendez – Morais, Malagoli, Almeida, Piccoli Gio, Zampoli. Allenatore: Pinto J

Ubroker Bassano: Grimalt, Ipinazar F, Montigel, Pozzato, Ipinazar P – Riba, Scuccato C(), Posito, Cardella, Verona. Allenatore: Bertolucci A

Marcatori: 1° tempo: 3’07” Gavioli D (TRI) – 2° tempo: 9’25” Piccoli Gio (TRI), 17’02” Morais (TRI), 21’51” Riba (BAS), 24’35” Silva G (TRI)

Espulsioni: 2° tempo: 1’33” Sgaria (rosso) (TRI), 3’09” Pozzato (2′) (BAS)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Filippo Fronte di Novara