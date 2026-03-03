Al Menti il LR Vicenza cade ancora con il Trento



LR Vicenza – Trento 2-3

Marcstoei: 32’ Capone rig., 33’ e 47’ Pellegrini, 55’ Rauti (LRV), Stückler (LRV)

Turno infrasettimanale al Menti dove il L.R. Vicenza ospita il Trento 1921.

In tribuna d’onore anche il campione olimpico del pattinaggio velocità a squadre di MilanoCortina2026 Davide Ghiotto.

Turn over nell’undici iniziale per Fabio Gallo che rimescola un po’ le carte in tavola.

Dirci minuti di gioco e palla-gol per i biancorossi con Morra che, ben servito in area da Leverbe, si gira ma calcia a lato.

Al 16’ cross dalla sinistra di Sandon, ma nè Talarico né Morra riescono ad arrivare per la deviazione vincente. Sul fronte opposto é Gagno a bloccare a terra su Pellegrini. E dopo una continua pressione dei padroni di casa la partita cambia completamente.

Tra il 32’ e 33’ arriva l’uno-due avversario firmato da due ex, Capone (su calcio di rigore per un tocco di mano) e Pellegrini 0-2.

E dopo 3’ di recupero squadre al riposo con gli ospiti sul doppio vantaggio.

Inizia la ripresa e subito due cambi per Gallo: fuori Cuomo e Talarico per Alessio e Caferri. E’ però il Trento a trovare il terzo gol ancora con Pellegrini.

A provare a suonare la carica ci prova Rauti, che accorcia le distanze dopo un precedente tentativo di poco alto sopra la traversa.

Inizia a premere il Vicenza, che va al tiro con Zonta (a lato) e Pellizzari (alto). Altro cambio dalla panchina biancorossa con Stückler che prende il posto di Morra.

Ed é proprio il neo entrato che ribadisce in rete dopo una respinta del portiere Barlocco. 2-3

Il Menti diventa una bolgia, Gallo é una furia agitandosi a bordo campo per dare indicazioni ai suoi.

Si fa vedere nuovamente il Trento con Maffei fermato in calcio d’angolo.

Sul fronte opposto cross dalla destra di Caferri per la girata di Pellizzari: blocca a terra l’estremo difensore ospite che si ripete poco dopo deviando in angolo. E dal corner traversa sul colpo di testa di Benassai.

Per l’ultimo quarto d’ora d’assalto fuori Sandon e Zonta per Costa e Capello.

E’ il Trento però, in un’azione di ripartenza in velocità, a colpire la traversa a Gagno battuto.

Dall’altra parte Barlocco salva in tuffo sulla conclusione da fuori di Alessio.

Bravo anche il collega di casa a dire di no ancora a Chinetti, andato via da solo in contropiede.

Sei i minuti di recupero.