Giovedì 5 marzo la Fiamma paralimpica passerà per Vicenza

PARALIMPIADI MILANO CORTINA – La città di Vicenza si prepara a vivere due giornate di grande valore simbolico e sportivo in vista dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026: giovedì 5 marzo il passaggio dei tedofori della Fiamma Paralimpica, venerdì 6 marzo la partenza di “Pedalando verso l’Arena – Bike day inclusivo Vicenza-Verona”.

Le iniziative e le misure organizzative adottate dal Comune sono state illustrate questa mattina in conferenza stampa da Leone Zilio, assessore allo sport, ai grandi eventi e al Parco della Pace, e da Mauro Burlina, consigliere comunale delegato alle politiche inclusive.

“Con queste due iniziative – ha dichiarato l’assessore Zilio – Vicenza si conferma protagonista nel percorso di avvicinamento ai Giochi Paralimpici, valorizzando lo sport come strumento concreto di inclusione, partecipazione e coesione sociale. Il passaggio della Fiamma e la pedalata inclusiva rappresentano due momenti complementari e fortemente simbolici: da un lato il segno universale dei valori paralimpici, dall’altro la partecipazione attiva dei cittadini in un’esperienza condivisa che unisce territori e comunità nel segno dello sport accessibile a tutti. Saranno due giornate che coinvolgeranno la città non solo dal punto di vista organizzativo, ma soprattutto sul piano culturale ed educativo, rafforzando il messaggio che lo sport è davvero di tutti e per tutti”.

«Il passaggio della Fiamma e la partenza del bike day inclusivo – ha aggiunto Mauro Burlina – non sono soltanto eventi sportivi, ma occasioni per affermare con forza una visione di città aperta, attenta alle persone che vivono diverse condizioni di disabilità e capace di abbattere barriere, fisiche e culturali. L’inclusione non è uno slogan, ma un impegno quotidiano che passa anche da momenti come questi, in cui si crea comunità e si dà spazio alle storie, al coraggio e alla determinazione delle persone. Invitiamo scuole, associazioni, famiglie e cittadini a partecipare numerosi: sarà una festa dello sport, e soprattutto una festa dei valori».

Il passaggio della Fiamma Paralimpica – Giovedì 5 marzo 2026

Il Viaggio della Fiamma Paralimpica, iniziato il 24 febbraio dopo la chiusura dei Giochi Olimpici, si concluderà il 6 marzo con la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi all’Arena di Veronae coinvolge 501 tedofori, ambasciatori dei valori dello sport, dell’inclusione e del rispetto.

Vicenza sarà tappa del Viaggio della Fiamma Paralimpica il 5 marzo, dalle ore 16.17 alle ore 17.20, e assisterà al passaggio di 21 tedofori che si raduneranno al collection point al circolo Tennis Comunali Vicenza e percorreranno circa 150 metri ciascuno.

Il convoglio partirà alle ore 16.17 da via Battaglione Framarin e si concluderà alle ore 17.20 in viale G. Trissino, attraversando alcune delle principali arterie cittadine, tra cui corso Palladio. Il passaggio rientra nel percorso complessivo della staffetta che, nella giornata del 5 marzo, partirà da Castelfranco Veneto per concludersi a Padova, toccando diversi Comuni del territorio.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il Comune ha adottato uno specifico provvedimento che prevede, dalle 16 alle 18, la chiusura temporanea al traffico di via Cengio; dalle 17.30 alle 18.30 la chiusura dinamica e progressiva delle strade interessate dal passaggio dei tedofori, con il presidio delle intersezioni; modifiche temporanee alla viabilità in corso Padova, viale Trissino e viale della Pace e la chiusura delle semicarreggiate interessate dal transito.

L’Amministrazione invita scuole, associazioni sportive, realtà del volontariato, commercianti e cittadini a partecipare lungo il percorso per trasformare il passaggio della Fiamma in una vera festa cittadina.

“Pedalando verso l’Arena – Bike day inclusivo Vicenza-Verona” – Venerdì 6 marzo

Il giorno successivo, venerdì 6 marzo, Vicenza sarà punto di partenza della terza edizione di “Pedalando verso l’Arena”, bike day inclusivo promosso da ASI Veneto in collaborazione con l’Associazione Pedalando – Movimento di Resistenza al Parkinson.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vicenza, si inserisce nel progetto “Sport, Salute e Inclusione verso l’Arena e i Giochi Paralimpici 2026” e si svolgerà proprio nella giornata inaugurale delle Paralimpiadi.

Il ritrovo è previsto alle ore 8 al Parco della Pace (ingresso principale, strada Sant’Antonino 59), dove verrà allestita l’area di raduno all’interno dello spazio adiacente all’hangar 1 (o sotto l’hangar 2 in caso di pioggia). La partenza della pedalata è fissata per le ore 9.30, con arrivo previsto intorno alle ore 14.30 in Piazza San Zeno a Verona.

Il percorso cittadino interesserà inizialmente i vialetti interni del Parco della Pace, con uscita dal Cancello Ovest su viale Ferrarin, per poi proseguire – nel rispetto del Codice della Strada e con chiusure temporanee “a vista” durante il passaggio – lungo viale Ferrarin, viale Diaz, via Brigata Granatieri di Sardegna, strada Biron di Sotto, strada Biron di Sopra e via Ambrosini, prima di proseguire verso il territorio di Monteviale e quindi in direzione Verona.