Luigi Battistolli nominato nuovo presidente di ACI Sport

MOTORI – Presidente di ACI Sport!

Nuovo prestigioso incarico per Luigi Battistolli “Lucky”, già alla guida di ACI Vicenza.

La prima uscita ufficiale é avvenuta sabato, a Roma, in occasione della cerimonia di premiazione dei “𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟱”, che hanno visto sul palco anche numerosi portacolori di ACI Vicenza.

A volere fortemente il nostro presidente ai vertici di ACI Sport il neo presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa.

“Devo ancora conoscere a fondo un organismo molto importante su cui gravita tutto il motorsport italiano – le prime dichiarazioni di Luigi Battistolli. – Di certo, mi impegnerò a far valere una visione imprenditoriale che richiede un’organizzazione strutturata e manageriale”.

E siamo sicuri che con con le sue qualità di uomo d’azienda e la passione del pilota porterà nuovo entusiasmo e competenze per una ripresa rombante. Buon lavoro presidente!