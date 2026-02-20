La volata dell’AS Vicenza inizia sabato 21 febbraio da Trieste

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Dopo aver osservato un turno di riposo, l’A.S. Vicenza torna in campo sabato 21 febbraio per iniziare quella che, a tutti gli effetti, sarà la volata finale della stagione. Le biancorosse scenderanno in campo alle 19 sul parquet della Futurosa Trieste per 40 minuti fondamentali, che potrebbero essere fondamentali negli equilibri di classifica da qui alla fine.

Dopo la pausa, in virtù degli scontri diretti, Vicenza guida il gruppetto di squadre a 14 punti, a pari merito con Alcamo, Cagliari e proprio Trieste; due punti più avanti c’è Rovigo e a tre Faenza mentre Umbertide, attualmente quinta e leggermente più sopra, è a quota 20. A sette partite dal termine è chiaro che i passi falsi che si possono commettere sono sempre meno, a cominciare proprio dalla partita di sabato sera sul campo della Futurosa, appaiata in graduatoria.

“La vittoria contro Cagliari è stata importante, ci ha dato consapevolezza delle nostre capacità – ha detto Anna Fontana in vista della trasferta. – Il turno di riposo della scorsa settimana ci ha permesso di lavorare sui dettagli per migliorare il nostro gioco e per essere pronte alla sfida contro la Futurosa. I due punti in palio sono fondamentali per entrambe le squadre. Sarà una partita tosta, dovremmo mantenere alta la concentrazione e lottare insieme per raggiungere l’obiettivo”.

Attenzione alla qualità offensiva di Trieste, squadra che segna quasi 70 punti ad incontro, tirando molto bene dentro l’arco: quasi il 50% di realizzazioni. Statistiche che fanno da contraltare a una difesa che può concedere qualcosa in più rispetto ad altre avversarie: Vicenza deve cercare di sfruttare le proprie qualità a rimbalzo.

Costanza Miccoli, con i suoi numeri da capogiro (parliamo di 16 punti a partita e quasi 10 rimbalzi) sarà il pericolo maggiore per la difesa vicentina: attenzione a quello che lei e Katshitshi sono capaci di combinare nel pitturato, due giocatrici che saranno da limitare il più possibile. In ala, la slovena Srot mentre il pacchetto guardie titolari è composto da Milagros e Donato. Bazzara, Ravalico, Visintin e Cressati completano le rotazioni.