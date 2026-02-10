Mercoledì 11 febbraio al teatro Astra il gran finale della “Strada giusta”

E’ in programma mercoledì 11 febbraio 2026, con inizio alle ore 9.30, al Teatro Astra di Vicenza (Contrà

delle Barche 53), l’evento conclusivo della XII edizione del progetto “La Strada Giusta”, promosso

dalla Prefettura e dall’Ufficio Scolastico Provinciale per sensibilizzare gli studenti sui temi della legalità,

della sicurezza stradale e della cittadinanza attiva.

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di numerosi enti del territorio, tra cui il Comando

Provinciale dei Carabinieri, la Sezione di Polizia Stradale, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il

SUEM 118, l’Automobile Club di Vicenza, i Comandi di Polizia Locale, i Lions Club e la Fondazione

delle Banche di Credito Cooperativo di Vicenza.

L’edizione 2026 è stata ulteriormente potenziata grazie alla collaborazione con il progetto “Mobilità Sicura”, promosso dalla Provincia di Vicenza e finanziato dal Fondo contro l’incidentalità notturna

del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il percorso formativo, articolato in tre incontri e accompagnato da un concorso per la realizzazione di uno spot video sulla sicurezza stradale, ha coinvolto oltre 1.500 studenti delle scuole secondarie

di secondo grado di Vicenza e provincia. Agli appuntamenti hanno partecipato rappresentanti delle forze

di Polizia, istruttori di guida delle autoscuole ACI Ready2go e operatori del SUEM 118, che hanno condiviso esperienze e competenze rendendo particolarmente efficace l’attività didattica.

A chiudere il progetto la giornata conclusiva durante la quale, dinanzi ad un pubblico eterogeneo

– rappresentato da centinaia di studenti delle scuole secondarie superiori della provincia nonché dalle

massime autorità sul territorio, tra le quali prefetto, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, presidente della Provincia, questore, presidente di ACI Vicenza, comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco – si procederà alla proclamazione e premiazione dei vincitori.