Vicenza Volley sorride: quinto successo consecutivo

Serie B1 femminile girone C, il girone di ritorno della Volksbank Vicenza Volley inizia con il sorriso: 3-0 alla Promoball Sanitars

Contro le bresciane indigeste all’andata la squadra di Mariella Cavallaro conquista tre punti e la quinta vittoria consecutiva

VICENZA, 8 FEBBRAIO 2026 – Inizia al meglio il girone di ritorno della Volksbank Vicenza Volley, a segno 3-0 al palazzetto cittadino di via Goldoni contro le bresciane della Promoball Sanitars, indigeste all’andata. Questa volta, la squadra di Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari ha dominato la scena, prendendosi tre punti che permettono a Vicenza di salire a quota 23, agganciando il quarto posto provvisorio in attesa del match di oggi alle 18 che interessa il Gps Volley Group Schio e festeggiando la quinta vittoria consecutiva.

Con una bella prestazione corale testimoniata anche da un tabellino equilibrato, la Volksbank Vicenza Volley ha sofferto solo nel secondo parziale, vinto ai vantaggi (27-25), mentre i parziali agli estremi sono stati più netti a favore delle venete. Il premio di mvp di giornata è andato alla centrale Martina Pegoraro, autrice di 11 punti con 1 ace, 3 muri e il 54% di positività in attacco. A premiarla, Andrea Masiero, titolare di MA Impianti, sponsor biancorosso.

Al match in tribuna hanno assistito anche il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e l’assessore cittadino allo sport Leone Zilio.

“Siamo state brave – il commento di coach Mariella Cavallaro – perché Promoball Sanitars lavora molto in attacco sfruttando le mani del muro e alternando molto i colpi, non siamo molto abituati e questo ci ha messo in parte di difficoltà. Da parte nostra, c’era tanta voglia di proseguire la striscia positiva e volevamo toglierci qualche sassolino dal match d’andata, dove eravamo penalizzate dagli infortuni. E’ stato importante vincere, ora lavoreremo sodo in settimana perché ci aspetta un’altra partita tosta”.

Sabato alle 20,30 a San Donà di Piave sfida contro la Cortina Express Imoco, formazione dei giovani talenti del club di A1 plurititolato.