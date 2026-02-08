Al Menti la sfida tra LR Vicenza e Dolomiti Bellunesi



LR Vicenza – Dolomiti Bellunesi 0-0

Il LR Vicenza torna a giocare a Menti in un’inedita sfida in terra berica con Dolomiti Bellunesi.

Pronti via e ci prova dopo pochi minuti Tribuzzi con un rasoterra deviato in corner dal portiere Consiglio.

Il leitmotif della gara sembra evidente: biancorossi a spingere mentre ospiti a provare di ripartire in contropiede. E’ Morra, in almeno tre occasioni, il più pericoloso per i padroni di casa, ma quasi allo scadere é Gagno a salvare in uscita su Mignanelli lanciato a rete. Nulla di fatto e squadre che vanno al riposo sul risultato di 0-0 dopo due minuti di recupero. Inizia la ripresa e, trascorsi i primi 10’, arrivano i primi cambi per Gallo: fuori Cavion e Tribuzzi per Vitale e Caferri. Dentro anche Capello e Stückler per Rauti e Morra, più spazio per Alessio al posto di Talarico. Il Vicenza continua a tenere il pallino del gioco, ma non a creare vere occasioni pericolose. L’assenza di capitan Costa alla fine si fa sentire in una partita in cui la squadra ha fatto fatica contro avversari scorbutici e decisi a strappare un punto contro la capolista, che avevano già messo in difficoltà nella gara di andata nonostante la sconfitta. Anzi, sono gli ospiti ad avere un’opportunità con il veloce Olonissakean lanciato da solo verso la porta. Vitale non ce la fa a recuperare e, allora, ricorre al fallo per fermare l’azione. Inevitabile il cartellino rosso estratto dall’arbitro Di Cicco.

Sette i minuti di recupero.