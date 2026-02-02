9 Febbraio 2026

SPORTvicentino
Calcio L.R. Vicenza Virtus Primo Piano Slider

Fabio Gallo vince la “Panchina d’oro”: a Maurizio Viscidi il premio “Mino Favini”

di Redazione0307


CALCIO – L’auditorium di Coverciano é stato il palcoscenico per premiare i tecnici in base ai risultati conseguiti nella passata stagione.

E per la serie C la “Panchina d’oro” é andata a Fabio Gallo, attuale allenatore del L.R. Vicenza, protagonista della promozione in B della Virtus Entella. Con lui nella foto Antonio Conte e Giovanni Stroppa, a cui sono andati i riconoscimenti per la serie A e B.

Premio “Mino Favini” ad honorem per il bassanese Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali giovanili maschili, per gli straordinari risultati ottenuti dagli Azzurrini negli ultimi anni (titolo europeo Under 19 nel 2023 e Under 17 nel 2024, oltre ad aver raggiunto la finale Mondiale Under 20 nel 2023).

Foto: credits Settore Tecnico FIGC

Ti potrebbe interessare:

Vicenza Volley sorride: quinto successo consecutivo

Redazione

Al Menti la sfida tra LR Vicenza e Dolomiti Bellunesi

Redazione

Dal 18 maggio al 7 giugno 2026 torna il “Mundialito” con 48 squadre in campo

Redazione

Lascia un commento