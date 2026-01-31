As Vicenza non vede il canestro e cade sul parquet dell’Alperia Bolzano

Alperia Bolzano – As Vicenza – 66-58

Parziali: 20-14, 19-13 (39-27); 13-18 (52-45), 14-13

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – As Vicenza esce battuta dal parquet di Bolzano: le biancorosse perdono contro le altoatesine 66-58, in una gara in cui l’Alperia prende presto il controllo del punteggio e in cui Vicenza non riesce a rientrare mai con decisione, fino al decisivo -8 finale. Una brutta serata al tiro da tre (0/7), abbinata ad una più che positiva delle ospiti (8/24) e un po’ di distrazioni difensive, soprattutto nel pitturato, costano alla squadra di Logallo il ko finale. Solo Peserico chiude in doppia cifra con 13 punti.

Nelle prime battute, le beriche riescono a mettere il naso avanti: i liberi di Degiovanni per il 7-8, dopo l’ottimo avvio targato Fusari, sembrano di buon auspicio per la gara. La reazione altoatesina però non si fa attendere e Schwienbacher scatena il suo tiro da tre, dando il via ad un parziale di 10-0 che, a conti fatti, sarà decisivo nell’equilibrio della sfida. Le biancorosse si rianimano nel finale di frazione e chiudono sotto di sei lunghezze.

Il tentativo di rimonta delle biancorosse viene sempre frustrato dalle padrone di casa: ogni qual volta Vicenza tenta di rimontare, manca sempre qualcosa in difesa o arriva un canestro pesante di Bolzano a ricacciare indietro le ospiti. Con Fusari molto limitata dai falli (ne commette tre nel solo primo quarto), Peserico e compagne tornano fino a -4 (22-18), prima di incassare un mini-break targato Gualtieri. Nori si accende nella seconda metà del quarto, ma dopo essere tornate a -5 le ospiti negli ultimi quattro minuti subiscono un 8-1 di parziale e vanno alla pausa lunga sotto di 12.

L’Alperia cerca di chiudere il match nelle prime battute del terzo quarto, trovando una tripla pesante di Koleva e un canestro pazzesco di Cecili per allungare per due volte sul +13 (l’ultima sul 48-35). La solita Peserico e Bianchi consentono a Vicenza di rimontare nella seconda metà della frazione, quindi un canestro sulla sirena di Jakpa vale il -7 (52-45) con cui si va agli ultimi dieci minuti.

Le biancorosse ritornano fino a -5 in avvio di quarto periodo, tuttavia invece che essere il prologo della rimonta è il preambolo al definitivo allungo di Bolzano. Una tripla di Malintoppi da il via ad uno strappo di 9-0 che manda le altoatesine sul +14 e chiude la partita. Vicenza rimonta qualcosa nella seconda parte di quarto, ma l’Alperia può limitarsi a gestire e il finale è 66-58.

Vicenza esce quindi battuta da Bolzano: il quinto ko di fila in trasferta e il settimo in otto partite. Il trend lontano dal palazzetto vicentino dovrà essere invertito nel finale di stagione, se si vuole raggiungere un obiettivo importante. Non subito però: prima c’è da cancellare subito la partita e prepararsi al cruciale confronto con Cagliari di domenica prossima, match che precederà il turno di pausa. Poi ci sarà lo scontro diretto di Trieste e la volata finale sarà definitivamente nel vivo.