Al Menti il derby tra LR Vicenza e Cittadella



LR Vicenza – Cittadella 4-1

Al Menti i riflettori del posticipo si accedono sul derby veneto che mette di fronte L.R. Vicenza e A.S. Cittadella.

Cinque minuti di gioco e subito palla-gol per Stückler su cui salva in disperata uscita chiudendo bene lo specchio della porta Maniero.

I biancorossi continuano a premere tenendo le redini del gioco. Al 24’ calcio di rigore, dopo una lunga review, per una spinta in area su Sandon. Sul dischetto si porta prima Capello, lasciando poi il pallone a Stückler.

Da dimenticare l’esecuzione, debole e centrale, con l’estremo difensore ospite che non ha difficoltà a bloccare la sfera. Niente di fatto e si ricomincia comunque a spingere. Poco dopo la mezz’ora ci provano da fuori Capello (pallone a fil di palo) e Costa su punizione abbondantemente alta.

Tentativo dalla distanza anche di Sandon su cui si distende Maniero. Ma é ancora Stückler, al 42’, ad avere di testa la palla del vantaggio, che da ottima posizione manda alta sopra la traversa.

Sei i minuti di recupero ed é proprio nell’overtime che arriva il vantaggio biancorosso firmato da Giulio Pellizzari che, di tacco, fa esplodere il Menti dopo che Stückler aveva sbagliato la sua terza occasione. 1-0 e squadre negli spogliatoi.

Inizia la ripresa e al 5’ arriva il pareggio su rigore trasformato da Anastasia.

Tre minuti e penalty anche per i biancorossi: sul dischetto va ancora Stückler e questa volta non sbaglia. 2-1

Al quarto d’ora ci prova anche Cuomo con un tiro a giro che non inquadra però lo specchio della porta.

Il Cittadella, però, ha cambiato passo e si fa vedere con più insistenza dalle parti di Gagno.

Poco dopo la mezz’ora arriva anche il 3-1 con il tap-in vincente di Caferri dopo una bella azione di Rauti. E respinta del portiere ospite.

Il 4-1 porta la firma del neo-entrato Filippo Alessio. E’ invece Maniero, con la mano, a dire di no ancora a Rauti. Sul fronte opposto é Gagno a meritarsi gli applausi chiudendo la porta a Rabbi.

Ultimi cambi per Gallo e c’è ancora il tempo per salutare il ritorno in campo con la maglia biancorossa di Daniel Cappelletti. Cinque i minuti di recupero e poi é festa al Menti.