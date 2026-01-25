28 Gennaio 2026

Stadio Romeo Menti “sold out” per il derby tra LR Vicenza e Cittadella

CALCIO SERIE C SKY WIFI –  In occasione della partita tra L.R. Vicenza e Cittadella, incontro valevole per la ventitreesima giornata di Serie C Sky Wifi, tutti i settori dello stadio Romeo Menti sono andati sold out.

Fischio d’inizio alle ore 20.30

Questi i giocatori convocati dal tecnico Fabio Gallo.

Portieri: Bianchi, Gagno, Massolo

Difensori:  Benassai, Cappelletti, Costa, Cuomo, Golin, Leverbe, Sandon, Vescovi

Centrocampisti:  Caferri, Carraro, Cavion, Pellizzari, Rada, Talarico, Tribuzzi, Vitale, Zonta

Attaccanti: Alessio, Capello, Morra, Rauti, Stückler

