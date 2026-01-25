Stadio Romeo Menti “sold out” per il derby tra LR Vicenza e Cittadella

CALCIO SERIE C SKY WIFI – In occasione della partita tra L.R. Vicenza e Cittadella, incontro valevole per la ventitreesima giornata di Serie C Sky Wifi, tutti i settori dello stadio Romeo Menti sono andati sold out.
Fischio d’inizio alle ore 20.30
Questi i giocatori convocati dal tecnico Fabio Gallo.
Portieri: Bianchi, Gagno, Massolo
Difensori: Benassai, Cappelletti, Costa, Cuomo, Golin, Leverbe, Sandon, Vescovi
Centrocampisti: Caferri, Carraro, Cavion, Pellizzari, Rada, Talarico, Tribuzzi, Vitale, Zonta
Attaccanti: Alessio, Capello, Morra, Rauti, Stückler