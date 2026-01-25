La Rangers Rugby Vicenza non graffia: a ruggire per la vittoria sono i Lyons

RUGBY SERIE A ELITE – Nell’ultima giornata del girone di andata, la Rangers non riesce a trovare la continuità necessaria per imporsi in una gara sempre all’inseguimento dei padroni di casa che scavano il solco grazie alla maggior concretezza ed una maggiore lucidità nei momenti chiave.

Gara ruvida e spezzettata al “Beltrametti”. La Rangers non riesce a concretizzare l’ottimo avvio perdendo un’ottima occasione con Vunisa e sbagliando un penalty con Perello davanti ai pali. La pressione sulle due squadre non consente di vedere bel gioco, con numerosi errori alla mano e tanti cartellini gialli. Al 18′ Panunzi difende con troppa malizia un pallone a terra e rimedia il giallo. I Lyons, passato il pericolo e con la superiorità, si portano subito in vantaggio al 19′ con una meta alla prima vera occasione disponibile. Il drive bianconero sembra arrivare fuori campo, ma l’ultimo guizzo di Maggiore vale la segnatura, Russo manda a lato la trasformazione 5-0. Al 25′ giallo per Piacenza, squadre 14 contro 14. Rientrato Panunzi, negli ultimi minuti di superiorità Vicenza reagisce con un piazzato di Perello al 34′ per il 5-3, ma continua a perdere occasioni in zona rossa. Piacenza, nel finale di frazione, trova la seconda meta sempre sugli sviluppi di una rimessa laterale, dove la partenza di Cutler non trova grandi resistenze vicentine. Russo ancora impreciso porta lo score sul 10-3 con cui si va al riposo.

L’intervallo non porta quella scossa a Vicenza che, anzi, concede subito un piazzato ai padroni di casa per il 13-3. Il restart è ancora peggio: Foroncelli frana sul giocatore avversario in salto, giallo e Vicenza ancora in inferiorità. Il ritmo rimane basso, i biancorossi non riescono a produrre azioni pericolose a causa dei continui errori in fase di possesso che consentono a Piacenza di alleggerire la pressione. Al 68′ il momento che potrebbe cambiare la gara. Nel giro di pochi secondi i Lyons rimediano due gialli. Vicenza spinge con la mischia, Leaupepe trova il varco e schiaccia in meta, convertita da Perello per il 13-10 che riapre la sfida. I biancorossi avrebbero tutto il tempo per risalire il campo con la doppia superiorità, ma ancora un errore di trasmissione consente a Piacenza di recuperare e nascondere l’ovale grazie al lavoro della mischia che rallenta i ritmi e congela le posizioni. La superiorità Rangers termina, Piacenza spinge ancora con il pacchetto e costringe al fallo Vicenza che rimedia il giallo a Sottana per falli ripetuti. A tempo scaduto il penalty di Camero vale il 16-10 finale.

Vicenza, ancora nervoso e impreciso, ottiene solo il bonus difensivo in una gara decisamente alla portata. Domenica prossima la prima sfida del girone del ritorno con il durissimo derby a Padova con il Petrarca.

Sitav Rugby Lyons v Rangers Rugby Vicenza 16-10 (10-3)

Marcatori: p.t. 19’ m Maggiore (5-0); 34’ cp Perello-Alvarez (5-3); 40’ m Cutler (10-3); s.t. 42’ cp Russo (13-3); 70’ m Leaupepe tr Perello-Alvarez (13-10); 80’ cp Camero (16-10).

Sitav Rugby Lyons: Matenga; Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini; Russo (48’ Camero), Colombo (48’ Via A); Moretto, Cisse (60’ Perazzoli), Bance ; Bottacci (60’ Salerno), Cutler; Horgan (50’ Moretti), Maggiore (50’ Scatigna), Acosta (50’ Libero). A disposizione: Baas All: Paoletti

Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Tavuyara (31’ Foroncelli), Filippetto, Laupepe, Coppo (36’ Vaccaro); Perrello-Alvarez, Panunzi (cap) (48’ Gregorio, 70’ Panunzi); Vunisa, Pretz, Trambaiolo (60’ Sottana); Parolo (54’ Ramasibana), Riedo; Leso (48’ Avila-Recio), Ferrara (48’ Chimenti-Borrell), Zago (48’ Braggiè).

All. Cavinato

Arb. Locatelli (Bergamo). AA1: Meschini (Milano) AA2: Sergi (Bologna)

TMO: Trentin (Monza)

Cartellini: 18’ giallo a Panunzi (Rangers), 25’ giallo a Maggiore (Lyons), 43’ giallo a Foroncelli (Rangers), 68’ giallo a Calosso (Lyons), 68’ giallo a Rodina (Lyons), 78′ giallo a Sottana (Rangers).

Calciatori: Russo 1/3 (Lyons), Camero 1/1 (Lyons), Perello-Alvarez 2/3 (Rangers)

Note: Giornata fredda e coperta, terreno pesante, spettatori 400 circa.

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 4 ;Rangers Rugby Vicenza 1

Simecom Player of the Match: Ethan Cutler (Lyons)

Risultati 9° turno

Fiamme Oro – Femi-CZ Rovigo 26-26 (3-2)

Mogliano – Valorugby Emilia, 12-20 (0-4)

Sitav Lyons – Rangers Vicenza, 16-10 (4-1)

Biella – HBS Colorno, 28-24 (4-2)

Petrarca – Viadana 22–7 (4-0)

Classifica

Valorugby 37

Petrarca 35

Femi-CZ Rovigo 33

Viadana 31

Fiamme Oro 27

Mogliano 21

Rangers Vicenza 18

Sitav Lyons 14

Biella 12

Colorno 7

Programma 10° turno

Sabato 31 gennaio

Valorugby – Colorno – ore 15:30

Mogliano – Viadana – ore 16:00

Domenica 1 febbraio

Fiamme Oro – Biella – ore 13:30

Sitav Lyons – Femi-CZ Rovigo – ore 14:00

Petrarca – Rangers Vicenza – 14:30



