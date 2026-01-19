Tutto pronto per l’arrivo della Fiamma olimpica martedì a Vicenza

È quasi concluso il conto alla rovescia per l’arrivo della Fiamma olimpica in città , in occasione della Tappa di Vicenza organizzata in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

L’evento, a cui tutta la cittadinanza è invitata, si aprirà con il villaggio “City Celebration”, allestito in piazza dei Signori. A partire dalle 17, il “master of ceremony” ripercorrerà le tappe più emozionanti del viaggio della fiamma attraverso l’Italia. Alle 17.30 spazio ai saluti istituzionali del sindaco Giacomo Possamai e dell’assessore allo sport Leone Zilio, seguiti dall’intervento di alcuni atleti ed ex atleti vicentini che hanno partecipato ai Giochi, che condivideranno una testimonianza sui valori olimpici. La serata proseguirà con il coinvolgimento dei partner del progetto, fino alla diretta live dell’arrivo dell’ultimo tedoforo, previsto poco dopo le 19.15, cui seguirà la spettacolare accensione del braciere.

La Fiamma olimpica partirà alle 18.35 dalla chiesa della Stanga e percorrerà nell’ordine viale della Pace, viale Trissino, corso Padova, contra’ XX settembre, leva’ degli Angeli, corso Palladio, fino ad arrivare a piazza Castello, contra’ Vescovado, contra’ Garibaldi, contra’ Muscheria per arrivare in piazza dei Signori dove alle 19.30 circa avverrà l’accensione del braciere olimpico.

Nel tratto conclusivo di corso Palladio, la torcia sarà affidata ai tre tedofori scelti dal Comune di Vicenza, ovvero Gabriella Dorio, ex mezzofondista italiana medaglia d’oro nei 1500 metri a Los Angeles, Gelindo Bordin, ex maratoneta italiano, oro a Seoul, e Mario Vielmo, alpinista e re degli Ottomila metri, cui spetterà l’onore di accendere il braciere.