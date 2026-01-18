22 Gennaio 2026

Il LR Vicenza all’ultimo respiro vince il derby con l’Arzignano Valchiampo

Arzignano Valchiampo – LR Vicenza 1-2

Arzignano Valchiampo – Manfrin; Rossoni (39′ st Boffelli), Milillo, Toniolo; Cariolato (48′ st Boccia), Lakti, Castegnaro, Moretti (48′ st  Chiarello), Bernardi; Minesso (39′ st Damiani), Nanni (25′ st Mattioli).
A disposizione: Nespola, Lotto, Lanzi, Ntumba, Bianchi, Valentini, Jamali. Allenatore: Di Donato

LR Vicenza – Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Tribuzzi (9′ st Caferri), Zonta (9′ st Vitale), Carraro, Pellizzari, Talarico; Rauti (20′ st Alessio), Stückler (20′ st Capello). A disposizione: Massolo, Bianchi, Benassai, Cappelletti, Golin, Cavion, Rada. Allenatore: Gallo

Arbitro: Angelillo di Nola; assistenti: Leotta – Martinelli; quarto ufficiale: Aloise; Fvs: Storgato.

Marcatori: 27′ st Capello (V), 33′ st Toniolo (V), 53′ st Caferri (V)

Note. Espulsi: Lakti (A) al 34′ per doppia ammonizione; il tecnico dell’Arzignano Di Donato al 36′ per proteste. Ammoniti: Lakti (A), Vitale (V). Recupero: 1′ pt, 6′ st. Angoli: 2-7. Spettatori 1.669 (di cui abbonati 119 e 500 ospiti); incasso lordo 26.623,05 euro (di cui 564,05 rateo abbonamenti)

 

CALCIO SERIE C SKY WIFI – Allo stadio Dal Molin va di scena l’atteso derby berico tra l’Arzignano Valchiampo e il L.R. Vicenza.
Pronti, via e subito padroni di casa pericolosi con un diagonale di Nanni alto sopra la traversa.
Poi, però, sono i biancorossi a prendere in mano il pallino del gioco. Dopo un’occasione non sfruttata da Talarico, è Tribuzzi dalla destra a chiamare il portiere Manfrin alla respinta di pugno.

Poco dopo il 35’ bella azione in contropiede con Bernardi che serve bene Minesso, ex di turno, la cui conclusione é alta non di molto. E’ quindi Gagno a risolvere una situazione in area anticipando Nanni. Ci prova Lakti dalla distanza, ma la mira non é precisa. La replica é affidata a Pellizzari, ma anche in questo caso il tiro non inquadra lo specchio della porta. A salvare il risultato ci pensa invece Gagno chiudendo in uscita su Minesso.
Niente di fatto e squadre al riposo sul risultato di 0-0 dopo 1’ di recupero.

Inizia la ripresa senza novità nei due schieramenti. Subito però primi cambi per Gallo che sostituisce Zonta e Tribuzzi con Vitale e Caferri.
E dopo un brivido in area biancorossa, bella azione Talarico-Vitale-Carraro, che calcia però alle stelle.
Ridisegna il fronte offensivo il tecnico biancorosso che manda in campo Capello e Alessio per Stückler e Rauti.
Ed è proprio Capello a sbloccare il risultato approfittando da, rapinatore d’area, del primo vero errore difensivo dell’Arzignano. 0-1 e grande festa sotto la curva dei tifosi ospiti.
Arriva, però, il pareggio dei padroni di casa con Toniolo pronto a ribadire in rete dopo un intervento miracoloso di Gagno su Mattioli (e aiuto della traversa). 1-1
Si accendono improvvisamente gli animi e l’Arzignano resta in 10 per l’espulsione di Lakti (secondo cartellino giallo) oltre a perdere in panchina Di Donato, allontanato per proteste.

Sono cinque i minuti di recupero, ma l’arbitro Angelillo, complici gli ultimi cambi, fa andare oltre e così Caferri al 97′ trova il diagonale vincente sotto il palo più lontano.

E’ festa Vicenza, che allunga a +13 sul Brescia, fermato sul pareggio e scavalcato al secondo posto in classifica dal Lecco. Applausi comunque ad un ottimo Arzignano, che ha tenuto bene il capo, pagando caro l’errore in occasione del primo gol del Vicenza e venendo castigato a tempo scaduto.

Per i biancorossi, lunedì prossimo al Menti, il posticipo con il derby con il Cittadella.

