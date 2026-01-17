La Rangers Rugby Vicenza parte bene, poi si arrende in casa al Mogliano

Rangers Rugby Vicenza – Mogliano Veneto Rugby 20–27 (pt7–14)
Marcatori: p.t.: 14’ m Castro-Ansaldo tr Heymans (7-0); 28’ m Padovani tr Benvenuti (7-7); 32’ m Schiabel tr Benvenuti (7-14);s.t.: 42’ cp Heymans (10-14); 46’ m Finotto tr Benvenuti (10-21); 56’ m Ferrara tr Heymans (17-21); 64’ cp Benvenuti (17-24); 72’ cp Benvenuti (17-27); 77’ cp Heymans (20-27).
Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Castro-Ansaldo (61’ Vaccaro), Filippetto, Leaupepe, Coppo (73’ Perello-Alvarez); Heymans, Panunzi ©; Vunisa, Trambaiolo (62’ Sottana), Gomez (41’ Pretz); Ramasibana, Parolo; Avila-Recio (70’Leso), Chimenti-Borrell (35’ Ferrara), Braggiè. A disp: Pedon, Gregorio. All. Cavinato
Mogliano Veneto Rugby: Padovani (72’ Andretti); Schiabel, Drago, Checchi, Peruzzo (47’ Dal Zilio); Benvenuti, Fabi; Pettinelli (40’st Miranda), Semenzato (52’ Brevigliero), Finotto ©, Pontarini, Midena (60’ Carraro); Genovese (60’ Lipera), Bonan (57’ Stefani), Gentile (52’ Borean). All. Casellato
Arb: Riccardo Angelucci. AA1: Lorenzo Pedezzi AA2 Francesco Pier’Antoni
TMO: Giuseppe Vivarini
Quarto Uomo: Giorgio Sgardiolo
Cartellini: 31’ giallo Gomez (Rangers)
Calciatori: Benvenuti (Mogliano) 5/7; Heymans (Rangers) 4/4.
Note: giornata coperta ma dalla temperatura gradevole, terreno in ottime condizioni, 800 spettatori.
Simecom player of the Match: Benvenuti (Mogliano)
Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 1; Mogliano 4.