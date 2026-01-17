22 Gennaio 2026

SPORTvicentino
Primo Piano Rugby Slider

La Rangers Rugby Vicenza parte bene, poi si arrende in casa al Mogliano

di Redazione0193
La fotogallery di Alessandro Zonta

La fotogallery di Alessandro Zonta


Rangers Rugby Vicenza – Mogliano Veneto Rugby 2027 (pt714)

Marcatori: p.t.: 14’ m Castro-Ansaldo tr Heymans (7-0); 28’ m Padovani tr Benvenuti (7-7); 32’ m Schiabel tr Benvenuti (7-14);s.t.: 42’ cp Heymans (10-14); 46’ m Finotto tr Benvenuti (10-21); 56’ m Ferrara tr Heymans (17-21); 64’ cp Benvenuti (17-24); 72’ cp Benvenuti (17-27); 77’ cp Heymans (20-27).

Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Castro-Ansaldo (61’ Vaccaro), Filippetto, Leaupepe, Coppo (73’ Perello-Alvarez); Heymans, Panunzi ©; Vunisa, Trambaiolo (62’ Sottana), Gomez (41’ Pretz); Ramasibana, Parolo; Avila-Recio (70’Leso), Chimenti-Borrell (35’ Ferrara), Braggiè. A disp: Pedon, Gregorio. AllCavinato

Mogliano Veneto RugbyPadovani (72’ Andretti); Schiabel, Drago, Checchi, Peruzzo (47’ Dal Zilio); Benvenuti, Fabi; Pettinelli (40’st Miranda), Semenzato (52’ Brevigliero), Finotto ©, Pontarini, Midena (60’ Carraro); Genovese (60’ Lipera), Bonan (57’ Stefani), Gentile (52’ Borean). All. Casellato

Arb: Riccardo Angelucci. AA1: Lorenzo Pedezzi AA2 Francesco Pier’Antoni

TMO: Giuseppe Vivarini

Quarto Uomo: Giorgio Sgardiolo

Cartellini: 31’ giallo Gomez (Rangers)

Calciatori: Benvenuti (Mogliano) 5/7; Heymans (Rangers) 4/4.

Note: giornata coperta ma dalla temperatura gradevole, terreno in ottime condizioni, 800 spettatori.

Simecom player of the Match: Benvenuti (Mogliano)

Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 1; Mogliano 4.

Ti potrebbe interessare:

Tutto pronto per l’arrivo della Fiamma olimpica martedì a Vicenza

Redazione

Il LR Vicenza all’ultimo respiro vince il derby con l’Arzignano Valchiampo

Redazione

La Rangers Rugby Vicenza parte bene, poi si arrende in casa al Mogliano

Redazione

Lascia un commento