AS Vicenza domenica a Faenza per riscattare la sconfitta dell’andata

Dopo la bella vittoria contro Treviso, domenica torna in campo l’A.S. Vicenza. Le biancorosse saranno sul parquet di Faenza (che in classifica insegue di un punto a causa di una penalizzazione ad inizio anno), un match importante e, possibilmente, da vincere per proseguire la risalita in classifica e cercare di assicurarsi un altro scontro play-off. Palla a due alle ore 18.

Dopo essere riuscite a ribaltare lo scontro diretto contro Treviso, per le biancorosse sarebbe importante anche contro le romagnole capovolgere il risultato dell’andata: una sconfitta maturata ai supplementari per 62-66. Prendersi la rivincita di quella sconfitta bruciante sarebbe importante per classifica e morale. Da non dimenticare poi che sarà la gara da ex di Alice Nori.

“Sarà una partita difficile, da non sottovalutare – ha dichiarato Erica Degiovanni in avvicinamento alla partita – Noi abbiamo tanta voglia di giocare e vincere. Gli allenamenti stanno andando bene, l’intensità sta migliorando sempre di più. Andremo a Faenza con la voglia di fare risultato”.

Dopo un avvio promettente, Faenza ha vissuto con difficoltà gli ultimi due mesi: una sola vittoria nelle ultime sette partite, quando si è imposta su Matelica prima della pausa. I numeri di Vicenza e Faenza sono molto simili: Faenza segna leggermente di più, ma tira peggio da tre; a rimbalzo le due squadre sostanzialmente si equivalgono. Le biancorosse perdono un po’ meno palloni, però ne rubano anche meno rispetto alle romagnole. Elementi che lasciano presagire una partita equilibrata.

La giocatrice più pericolosa sarà la finlandese Onnela: ala, classe 2006, sta viaggiando a 15 punti e 7 rimbalzi di media. Attenzione poi alla rientrante Sara Ronchi, l’anno scorso a Udine prima di rompersi il ginocchio, rientrata nel 2026 e autrice di 12 punti all’esordio. Altri elementi di spicco la guardia Brzonova, la playmaker Ciuffoli, la guardia Guzzoni e la pivot di Zanetti.

Non ci sarà invece Julia Bazan, infortunata.