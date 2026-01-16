22 Gennaio 2026

Daniel Cappelletti e il privilegio di tornare a giocare con il LR Vicenza

CALCIO SERIE C SKY WIFI – “Un tourbillon di emozioni: gioia, felicità e il privilegio di essere stato scelto dalla società biancorossa. Quando andai via era stata una scelta dolorosa, ma adesso capisco che é stata la decisione giusta e che oggi mi ripaga di quanto ho fatto”.

Così Daniel Cappelletti si presenta al suo ritorno a Vicenza. Arriva dal Trento, che ringrazia con affetto e ha un contratto fino a fine stagione. Ha scelto la maglia n. 5.

“Sono vecchietto – scherza – quindi mi piacciono le numerazioni dall’1 all’11 e per un difensore il 5 é un classico”.

Racconta un aneddoto della sua prima telefonata con il tecnico Fabio Gallo: “Gli ho ricordato il giorno della promozione del Como in serie A, stagione 2001 – 2002: lui era in campo come giocatore e io come raccattapalle. Alla fine, nella festa a fine partita, lui mi si avvicina, ma regala la sua maglia ad un mio compagno… “

