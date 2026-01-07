Si apre il mercato di gennaio, ma per il LR Vicenza solo pochi… ritocchi

CALCIO SERIE C SKY WIFI – Si apre il mercato di gennaio, ma per il LR Vicenza, primo in classifica, le operazioni saranno in realtà poche. A ribadirlo è il direttore sportivo Giorgio Zamuner.

DUE USCITE: “Ci tengo a dire che siamo molto contenti del gruppo che abbiamo allestito. Come ho dichiarato qualche tempo fa vorremmo principalmente dar l’opportunità a Fantoni e a Cester di poter trovare una soluzione dove possano giocare con maggiore continuità, ma al tempo stesso ci tengo a ringraziarli perché se il Vicenza ha fatto tutti i punti che ha conquistato nel girone d’andata è anche merito di questi ragazzi che si sono sempre allenati al 100%, hanno tenuto alta l’intensità e hanno dato il loro contributo”.

DUE ENTRATE: “Nel momento in cui dovessimo riuscire a trovare collocazione per questi due ragazzi vorremmo innanzi tutto sostituire Fantoni con un difensore centrale di ruolo e, se dovesse uscire anche Cester, valutiamo la possibilità di prendere un quinto a sinistra”.

SQUADRA BLINDATA: “Sinceramente non ci ha chiamato nessuno per i nostri giocatori, ma presumo che non l’abbiano fatto un po’ perché sanno che noi comunque non li cederemo e un po’ perchè gli attuali giocatori difficilmente andrebbero via da Vicenza nella situazione in cui siamo, quindi a oggi non abbiamo ricevuto telefonate e se anche se arrivassero verrebbero respinte al mittente”.

TEMPI DEL MERCATO: “Se facciamo le operazioni, secondo me è giusto farle nel più breve tempo possibile, nel senso che se dovessimo concluderle il 31 gennaio sarebbero già passate cinque partite, quindi non avrebbero neanche tanto senso mentre se dovessero arrivare all’inizio della prossima settimana sarebbe più opportuno perché avremmo comunque 17 gare partite davanti”.

IL FUTURO DI STUCKLER: “E’ ancora prematuro parlarne nel senso che, per fare un incontro con la Cremonese, bisognerebbe che ci fosse la certezza che il Vicenza al 100% l’anno prossimo giocasse in serie B e che la Cremonese al 100% rimanesse in A. In tal caso, é probabile che un tentativo per riavere Stuckler lo faremo perché pensiamo che sia un ragazzo che possa far bene anche in serie B”.

RINNOVI DI CONTRATTO: “L’unico giocatore che abbiamo in scadenza di contratto in questo momento è Talarico, ma ho già dichiarato tempi non sospetti che sicuramente gli proporremo il rinnovo perché è un ragazzo che pensiamo di tenere. Per quanto riguarda invece eventuali prolungamenti, chiaramente dobbiamo aspettare l’esito della stagione e dopodiché ci metteremo seduti al tavolino con il mister per capire quali giocatori faranno parte della rosa dell’anno prossimo.

ROSA NUMEROSA: “Aggiungere altri giocatori adesso in una rosa già numerosa non la vedo una cosa giusta da fare anche se stiamo seguendo tanti giocatori giovani. E’ più giusto, infatti, mettere dentro i tasselli che ci mancano e poi alle altre operazioni ci penseremo più avanti”.