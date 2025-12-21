23 Dicembre 2025

Al Menti é un LR Vicenza da 10 vittorie: a piegare la Triestina é il gol di Caferri

LR VICENZA – TRIESTINA 1-0

LR VICENZA – Gagno, Benassai, Cuomo, Leverbe, Caferri (17′ st Tribuzzi), Zonta, Rada (25′ st Alessio), Carraro, Costa (34′ st Sandon), Morra (25′ st Stuckler), Cappello (17′ st Rauti). All. Gallo

TRIESTINA – Matosevic, Moretti, Ionita, Gunduz, Anzolin, Vicario ( 12′ st Faggioli), Jonsson, D’Amore, Pedicillo, Kljajic, Crnigoj (39′ st Durso). Allenatore: Tesser.

Marcatore: 28′ st Tribuzzi

Arbitro: Bozzetto di Bergamo. Assistenti: Taverna di Bergamo e Bernasso di Milano

Ammoniti: 20′ st Costa (V)

 

CALCIO SERIE C SKY WIFI – Ultima giornata del girone di andata e al Menti va in scena il derby triveneto tra LR Vicenza e Triestina, in questo caso testacoda tra la prima e l’ultima della classe.
Giornata di sole e stadio sold-out per salutare i biancorossi nel 2025.
Pronti, via e subito palla-gol per Rada, su assist di Capello, con pallone che danza sulla linea di porta ma non entra respinta da un difensore.
La replica é affidata ad una percussione centrale di Crnigoj: da dimenticare la conclusione finale.

Al 19’ colpo di testa di Morra: blocca in presa alta Matosevic.
Il Vicenza prova a spingere con maggiore continuità, ma la manovra si ferma in area o ai limiti dei 25 metri per imprecisione e scarsa incisività al momento di concludere.
Al 42’ ci prova da fuori Caferri: pronta la replica del portiere ospite. Niente di fatto e primo tempo che si chiude sullo 0-0

Inizia la ripresa ed é il palo a dire di no alla conclusione sotto porta di Capello dopo una bella azione partita sulla destra da Zonta e pallone messo al centro. Al 16′ ci prova da fuori capitan Costa, ma il tiro termina sul fondo a fil di palo. Immediata la replica sul fronte opposto affidata l diagonale di Vicario: anche qui la conclusione é fuori di un niente. A sbloccare il risultato al 28′ ci pensa il neo-entrato Alessio Tribuzzi: bel controllo e tiro sul primo palo. 1-0 ed esplode il Menti!
E’ quindi Stückler ad avere per due volte la possibilità del raddoppio.
Sei i minuti di recupero concessi dall’arbitro Bozzetto. E’ ancora Stückler a chiamare alla deviazione in corner Matosevic. Poi di testa trova anche la rete, ma il direttore di gara annulla per fallo sul difensore.
Anche il “check” conferma la decisione dell’arbitro. L’ultimo brivido arriva dal tiro di Alessio a cui si oppone il portierone opite. Arriva comunque il triplice fischio e il Vicenza può festeggiare altri tre punti pesanti con i tifosi a brindare con il terzo tempo sotto la curva sud.

 

