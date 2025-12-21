Al Menti é un LR Vicenza da 10 vittorie: a piegare la Triestina é il gol di Caferri

LR VICENZA – TRIESTINA 1-0
LR VICENZA – Gagno, Benassai, Cuomo, Leverbe, Caferri (17′ st Tribuzzi), Zonta, Rada (25′ st Alessio), Carraro, Costa (34′ st Sandon), Morra (25′ st Stuckler), Cappello (17′ st Rauti). All. Gallo
TRIESTINA – Matosevic, Moretti, Ionita, Gunduz, Anzolin, Vicario ( 12′ st Faggioli), Jonsson, D’Amore, Pedicillo, Kljajic, Crnigoj (39′ st Durso). Allenatore: Tesser.
Marcatore: 28′ st Tribuzzi
Arbitro: Bozzetto di Bergamo. Assistenti: Taverna di Bergamo e Bernasso di Milano
Ammoniti: 20′ st Costa (V)
CALCIO SERIE C SKY WIFI – Ultima giornata del girone di andata e al Menti va in scena il derby triveneto tra LR Vicenza e Triestina, in questo caso testacoda tra la prima e l’ultima della classe.
Giornata di sole e stadio sold-out per salutare i biancorossi nel 2025.
Pronti, via e subito palla-gol per Rada, su assist di Capello, con pallone che danza sulla linea di porta ma non entra respinta da un difensore.
La replica é affidata ad una percussione centrale di Crnigoj: da dimenticare la conclusione finale.
Al 19’ colpo di testa di Morra: blocca in presa alta Matosevic.
Il Vicenza prova a spingere con maggiore continuità, ma la manovra si ferma in area o ai limiti dei 25 metri per imprecisione e scarsa incisività al momento di concludere.
Al 42’ ci prova da fuori Caferri: pronta la replica del portiere ospite. Niente di fatto e primo tempo che si chiude sullo 0-0