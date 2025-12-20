La Rangers Pallanuoto Vicenza affonda in trasferta contro Brescia Waterpolo

PALLANUOTO SERIE B – Seconda trasferta e seconda sconfitta per la Pallanuoto Vicenza, battuta per 19-10 da Brescia Waterpolo.
La squadra allenata da Mirco Dal Bosco paga le assenze dei fratelli Gonzato e non bastano le triplette di Scocchi e Marcato.
𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝘁𝗮𝗯𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗼
Brescia Waterpolo – Rangers Pallanuoto Vicenza 19-10 (5-1; 4-4; 5-2; 5-3)
Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella 1, Zanetti 3, Rezzano, Pini 2, Balzarini, Copeta 1, Foresti 2, Groppelli 2, Boscoli 3, Malvagia 3, Sordillo 1, Corrente, Raise 1.
Rangers Pallanuoto Vicenza: Gallo, Balbo, Manetti, Guerzoni 1, Scocchi 3, Boaria, Marcato 3, Bonadeo, Grazian, Parolin, Meneghini 1, Zamperetti 2, Zanoni, Zaggia.