Venerdì 19 dicembre la Corri Babbo Natale Corri con partenza e arrivo in Piazza Duomo

La partenza e l’arrivo di Corri Babbo Natale Corri, in programma venerdì 19 dicembre con ritrovo dalle 10, non saranno in piazza dei Signori ma in piazza Duomo. A dare il via alle 10.45 all’allegra corsa benefica sarà il sindaco Giacomo Possamai.

I fondi raccolti dall’iniziativa saranno devoluti a due importanti realtà onlus che si occupano di bambini in difficoltà: il Villaggio Sos di Vicenza e l’Associazione bambini cardiopatici nel mondo, fondata dal cardiochirurgo vicentino Alessandro Frigiola.

Le iscrizioni hanno già superato i 2000 partecipanti e vedono un’ampia adesione da parte delle scuole e delle realtà del territorio. La camminata è aperta a tutti: associazioni, gruppi, famiglie, singoli cittadini e chiunque desideri partecipare a un momento di festa e solidarietà. Corri Babbo Natale Corri è infatti un’occasione per stare insieme, passeggiando per il centro storico lungo un percorso di circa tre chilometri, adatto sia ai runner sia a famiglie, ragazzi, passeggini e cagnolini al guinzaglio.

Anche i premi valorizzeranno soprattutto creatività e simpatia. Al traguardo saranno premiati i costumi più originali e divertenti, il partecipante più giovane e quello più anziano, oltre alle associazioni, alle scuole e ai gruppi più numerosi. Piccoli doni e ringraziamenti saranno offerti da Aics Vicenza e da Studioventisette, gestore del Villaggio di Natale con i mercatini nelle tradizionali casette in legno.

A presentare l’iniziativa le energiche Elisa Santucci e Maria Elena Bonacini di Vicenza Press, accompagnate da musica rigorosamente natalizia a cura di Aics Vicenza e Asi Vicenza, con dj Davide Massignan e lo speaker Tino Fagionato. L’iniziativa è coordinata dall’Ufficio manifestazioni del Comune di Vicenza e da Studio Memo di Monya Meneghini, con la collaborazione dei volontari di Av Run e la grafica di RoundDesign.

L’evento benefico è organizzato grazie alla sinergia tra numerose realtà: in primis Vicenza Press e il Comune di Vicenza, con il supporto di AV Atletica Vicentina Run e Aics Vicenza, con il prezioso aiuto dei Gruppi alpini Vicenza e della Protezione civile Ana, di Loison Pasticceria, Centrale del Latte di Vicenza, Croce Verde e ASI Vicenza. Anche quest’anno Corri Babbo Natale Corri può contare sulla collaborazione di Banca delle Terre Venete, Studioventisette, Svt e Magis (ex Gruppo Agsm Aim), oltre all’importante sostegno dell’Ufficio scolastico regionale ambito VIII Vicenza. Partecipano inoltre il Csv di Vicenza e Csv Positive Radio.

La quota di partecipazione, interamente devoluta in beneficenza, rimane invariata dalla prima edizione: 8 euro con abito da Babbo Natale oppure 3 euro con abito proprio o solo cappellino. Per tutti è previsto il ristoro finale con panettone o pandoro Loison e cioccolata calda realizzata dalle cucine comunali. È possibile pre-iscriversi o prenotare l’abito (fino a esaurimento scorte) al link https://bit.ly/CorriBabboVi oppure contattando il Villaggio SOS di Vicenza al numero 0444 513585 o via mail all’indirizzo info@villaggiososvicenza.it.

