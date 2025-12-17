Nel Natale del LR Vicenza scende in campo la solidarietà insieme con OTB Foundation

Nel Natale del LR Vicenza scende in campo la solidarietà. Grande successo e partecipazione per la tradizionale Christmas Charity Dinner, evento organizzato assieme a OTB Foundation, che ha visto oltre 630 persone presenti alla cena natalizia dei biancorossi.

Glamour, spettacolo, ma soprattutto una raccolta fondi destinati ad OTB Foundation al fine di implementare progetti di prevenzione rivolti ai giovani nelle scuole, per aiutarli a riconoscere e affrontare sfide reali come il bullismo, le dipendenze, e la violenza di genere, ma anche a costruire relazioni sane, fondate sul rispetto, sulla fiducia e sull’ascolto. Inoltre verranno potenziati anche i programmi di educazione alla sessualità e affettività per i più piccoli.

L’evento è stato presentato da Rudy Zerbi e Juliana Moreira: a Valentina Persia il compito di far sorridere la numerosa platea in sala con la sua travolgente simpatia.

Tanto calore ed entusiasmo dedicato a mister Fabio Gallo e ai giocatori biancorossi, protagonisti assoluti di un girone di andata chiuso da imbattuti e al primo posto in classifica.

A godersi il primo posto , con 12 punti di vantaggio sulla seconda, il presidente Stefano Rosso: “Questo é un percorso che parte da lontano – ha dichiarato – In due anni, infatti, abbiamo conquistato 169 punti, cosa che non so a quante squadre professionistiche sia riuscita, però nonostante questo non abbiamo vinto nulla. Un lavoro continuativo, di sistema: il calcio ci ha insegnato che non si vince in pochi mesi. Grazie a tutti: al mister, a questi straordinari ragazzi e a tutte le persone al di fuori dal campo. Dobbiamo proseguire in questo cammino, virtuoso, importante, sapendo che non siamo ancora arrivati dove vogliamo”.

Il patron Renzo Rosso ha sottolineato invece l’importanza di restituire nel sociale e a chi ha bisogno i frutti del successo costruito con il lavoro: “Me lo ha detto un giorno mio padre ed è un insegnamento che porto dentro per provare a costruire una società migliore”.

La serata ha visto il contributo di diverse aziende come Infront, MA Impianti, Energred, Ygros, Carpenteria Morari, Forst, Spark, Net1 Soluzioni Informatiche, Nodar, Timone Yacht, Borelli Erede a cui vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del LR Vicenza e di OTB Foundation.

Credits: la foto di copertina é di LR Vicenza