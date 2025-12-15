Venerdì 19 dicembre la presentazione del libro “Romeo Menti. L’invincibile Bocia”

CALCIO – Un tuffo nel passato, per raccontare una figura che ha segnato la storia del calcio italiano.
“Romeo Menti. L’invincibile Bocia”, questo il titolo del libro scritto da Anna Belloni, che ripercorre la storia dell’attaccante che esordì nel Vicenza a 16 anni compiuti da tre giorni, nella partita d’inaugurazione del nuovo stadio, l’8 settembre 1935. Quello stesso stadio che gli sarebbe stato dedicato pochi anni dopo, in seguito alla tragedia di Duperga.
In biancorosso Menti collezionò 82 presenze segnando 34 gol prima di essere ceduto alla Fiorentina.
Ma la sua definitiva consacrazione arrivò a Torino, con la maglia granata, con quella squadra “immortale” che un crudele destino fece scomparire nella tragedia di Superga il 4 maggio 1949 dopo aver segnato, il giorno prima, l’ultimo gol nell’amichevole disputata con il Benfica.
Menti si mise in mostra anche in nazionale, con cinque gol in sette presenze, realizzando una tripletta nella gara d’esordio contro la Svizzera.
Anna Belloni, appassionata e storica del calcio, in particolare quello biancorosso, presenterà il libro venerdì 19 dicembre, alle ore 17.30, a Casa Vicenza, nell’impianto che di Romeo Menti porta il nome.