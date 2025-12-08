Champions League Pulcini – La diretta delle finali

CHAMPIONS’ LEAGUE PULCINI 2015
GIRONE AZZURRO
Camisano – Castelgomberto 1-1
Marcatori: Fochesato (Cast.), Rigodanza (Cam.)
Altair – Olympia 0-0
Camisano – Altair 0-2
Marcatori: Rezzara (A), Ogiemwomyi (A)
Castelgomberto – Olympia 0-3
Marcatori: Geurts (O), 2 Rivera Briotto (O)
Camisano – Olympia 0-3
Marcatori: Bevilacqua, autogol, Martini
Altair – Castelgomberto 1-1
Marcatori: Battocchio (C), Montalto (A)
CLASSIFICA: Olympia 7; Altair 5, Castelgomberto 2, Camisano 1
GIRONE VERDE
Pedezzi – Sarego 1-4
Capasso (P), Cortese (S), Congiu (S), Parlato (S), Onel (S)
Gialloceleste – Dueville 2-1
Marchesin (D), 2 De Marchi (G)
Pedezzi – Gialloceleste 0-3
Marcatori: Thiella (G), Macca (G), Corrà (G)
Sarego – Dueville 1-2
Marcatori: 2 Vignaga (D), Cortese (S)
Pedezzi – Dueville 0-2
Marcatori: Ghirardello, Marchesin
Gialloceleste – Sarego 3-1
Marcatori: 2 De Antoni, Novello, Onel (S)
CLASSIFICA: Gialloceleste e Dueville 6, Sarego 3. Pedezzi 0
GIRONE FINALE
12.00 – Gialloceleste – Altair
12.15 – Dueville – Olympia
12.30 – Gialloceleste – Dueville
12.45 – Altair – Olympia
13.00 – Gialloceleste – Olympia
13.15 – Dueville – Altair
13.30 – PREMIAZIONI