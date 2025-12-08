8 Dicembre 2025

Champions League Pulcini – La diretta delle finali

CHAMPIONS’ LEAGUE PULCINI 2015

GIRONE AZZURRO

Camisano – Castelgomberto 1-1

Marcatori: Fochesato (Cast.), Rigodanza (Cam.)

Altair – Olympia 0-0

Camisano – Altair 0-2

Marcatori: Rezzara (A), Ogiemwomyi (A)

Castelgomberto – Olympia 0-3

Marcatori: Geurts (O), 2 Rivera Briotto (O)

Camisano – Olympia 0-3

Marcatori: Bevilacqua, autogol, Martini

Altair – Castelgomberto 1-1

Marcatori: Battocchio (C), Montalto (A)

CLASSIFICA: Olympia 7; Altair 5, Castelgomberto 2, Camisano 1

GIRONE VERDE

Pedezzi – Sarego 1-4

Capasso (P), Cortese (S), Congiu (S), Parlato (S), Onel (S)

Gialloceleste – Dueville 2-1

Marchesin (D), 2 De Marchi (G)

Pedezzi – Gialloceleste 0-3

Marcatori: Thiella (G), Macca (G), Corrà (G)

Sarego – Dueville 1-2

Marcatori: 2 Vignaga  (D), Cortese (S)

Pedezzi – Dueville 0-2

Marcatori: Ghirardello, Marchesin

Gialloceleste – Sarego 3-1

Marcatori: 2 De Antoni, Novello, Onel (S)

CLASSIFICA: Gialloceleste e Dueville 6, Sarego 3. Pedezzi 0

GIRONE FINALE

12.00 – Gialloceleste – Altair

12.15 – Dueville – Olympia

12.30 – Gialloceleste – Dueville

12.45 – Altair – Olympia

13.00 – Gialloceleste – Olympia

13.15 – Dueville – Altair

13.30 – PREMIAZIONI

