Champion’s League Pulcini – Il programma delle FINALI al Palazzetto dell’8 dicembre

Le finali 2015 e 2016 entrano nel vivo: dai gironi Azzurro e Verde fino alle sfide decisive dei Gironi Finali, le squadre si contenderanno l’accesso al titolo in una giornata ricca di emozioni, tecnica e grande entusiasmo giovanile. Una maratona di calcio giovanile tra entusiasmo, intensità e talento, che accompagnerà il pubblico fino alle premiazioni delle 13.30 per i 2015 e alle 18.30 per i 2016.
PROGRAMMA DELLE FINALI 2015
GIRONE AZZURRO
9.00 – Camisano – Castelgomberto
9.15 – Altair – Olympia
10.00 – Camisano – Altair
10.15 – Castelgomberto – Olympia
11.00 – Camisano – Olympia
11.15 – Altair – Castelgomberto
GIRONE VERDE
9.30 – Pedezzi – Sarego
9.45 – Gialloceleste – Dueville
10.30 – Pedezzi – Gialloceleste
10.45 – Sarego – Dueville
11.30 – Pedezzi – Dueville
11.45 – Gialloceleste – Sarego
GIRONE FINALE
12.00 – 1 VERDE – 2 AZZURRO
12.15 – 2 VERDE – 1 AZZURRO
12.30 – 1 VERDE – 2 VERDE
12.45 – 2 AZZURRO – 1 AZZURRO
13.00 – 1 VERDE – 1 AZZURRO
13.15 – 2 VERDE – 2 AZZURRO
13.30 – PREMIAZIONI
PROGRAMMA DELLE FINALI 2016
GIRONE AZZURRO
14.00 – Sarego – Pedezzi
14.15 – Longare – Trissino
15.00 – Sarego – Longare
15.15 – Pedezzi – Trissino
16.00 – Sarego – Trissino
16.15 – Longare – Pedezzi
GIRONE VERDE
14.30 – Thiene – Caldogno
14.45 – Poiana – Arzignano
15.30 – Thiene – Poiana
15.45 – Caldogno – Arzignano
16.30 – Thiene – Arzignano
16.45 – Poiana – Caldogno
GIRONE FINALE
17.00 – 1 VERDE – 2 AZZURRO
17.15 – 2 VERDE – 1 AZZURRO
17.30 – 1 VERDE – 2 VERDE
17.45 – 2 AZZURRO – 1 AZZURRO
18.00 – 1 VERDE – 1 AZZURRO
18.15 – 2 VERDE – 2 AZZURRO
18.30 – PREMIAZIONI