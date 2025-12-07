Champion’s League Pulcini – Il programma delle FINALI al Palazzetto dell’8 dicembre

Le finali 2015 e 2016 entrano nel vivo: dai gironi Azzurro e Verde fino alle sfide decisive dei Gironi Finali, le squadre si contenderanno l’accesso al titolo in una giornata ricca di emozioni, tecnica e grande entusiasmo giovanile. Una maratona di calcio giovanile tra entusiasmo, intensità e talento, che accompagnerà il pubblico fino alle premiazioni delle 13.30 per i 2015 e alle 18.30 per i 2016.

PROGRAMMA DELLE FINALI 2015

GIRONE AZZURRO

9.00 – Camisano – Castelgomberto

9.15 – Altair – Olympia

10.00 – Camisano – Altair

10.15 – Castelgomberto – Olympia

11.00 – Camisano – Olympia

11.15 – Altair – Castelgomberto

GIRONE VERDE

9.30 – Pedezzi – Sarego

9.45 – Gialloceleste – Dueville

10.30 – Pedezzi – Gialloceleste

10.45 – Sarego – Dueville

11.30 – Pedezzi – Dueville

11.45 – Gialloceleste – Sarego

GIRONE FINALE

12.00 – 1 VERDE – 2 AZZURRO

12.15 – 2 VERDE – 1 AZZURRO

12.30 – 1 VERDE – 2 VERDE

12.45 – 2 AZZURRO – 1 AZZURRO

13.00 – 1 VERDE – 1 AZZURRO

13.15 – 2 VERDE – 2 AZZURRO

13.30 – PREMIAZIONI

PROGRAMMA DELLE FINALI 2016

GIRONE AZZURRO

14.00 – Sarego – Pedezzi

14.15 – Longare – Trissino

15.00 – Sarego – Longare

15.15 – Pedezzi – Trissino

16.00 – Sarego – Trissino

16.15 – Longare – Pedezzi

GIRONE VERDE

14.30 – Thiene – Caldogno

14.45 – Poiana – Arzignano

15.30 – Thiene – Poiana

15.45 – Caldogno – Arzignano

16.30 – Thiene – Arzignano

16.45 – Poiana – Caldogno

GIRONE FINALE

17.00 – 1 VERDE – 2 AZZURRO

17.15 – 2 VERDE – 1 AZZURRO

17.30 – 1 VERDE – 2 VERDE

17.45 – 2 AZZURRO – 1 AZZURRO

18.00 – 1 VERDE – 1 AZZURRO

18.15 – 2 VERDE – 2 AZZURRO

18.30 – PREMIAZIONI