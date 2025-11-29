Domenica Tennis Comunali Vicenza sfida il TC Sinalunga per restare in serie A1

TENNIS SERIE A1 PLAYOUT –

Una partita che vale la stagione e, soprattutto, la permanenza in serie A1!

E’ in programma domenica 30 novembre, con inizio alle ore 10, la gara di ritorno che vedrà Tennis Comunali Vicenza ospitare il TC Sinalunga.

Si parte dal 3-3 di sette giorni fa in Toscana, ma questa volta non basterà più la spartizione della posta in palio alla squadra berica, che ha collezionato finora il record di pareggi: una delle due contendenti dovrà vincere, nel caso anche al doppio di spareggio.

“Preferisco non pensare a questa eventualità – esordisce il presidente e capitano Enrico Zen – Di sicuro quella che ci attende sarà una giornata lunghissima, in cui potrà accadere di tutto, come del resto successo all’andata. Il 3-3 finale, infatti, lascia qualche rimpianto per parte, con un match-point salvato da Gabriele Bosio e Giovanni Peruffo nel doppio e con lo stesso Peruffo che si era arreso al terzo set dopo quasi tre ore di battaglia. Insomma, grande equilibrio in campo e adesso serviranno cuore, coraggio e lottare fino all’ultimo punto per centrare quella salvezza che tutti vogliamo. E, poi, domenica come non mai, abbiamo bisogno del tifo caldissimo del nostro pubblico per spingerci al successo. Ci proveremo fino all’ultimo e con tutte le nostre forze”.

La Coppa Davis insegna e chissà che, dopo Bologna, domenica la festa sia a Vicenza!