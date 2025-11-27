Altri 300 biglietti in vendita per la partita di domenica tra LR Vicenza e Lecco

CALCIO SERIE C SKY WIFI – La società L.R. Vicenza informa che il GOS, riunitosi in data odierna, ha autorizzato la vendita di ulteriori 300 biglietti ai tifosi vicentini per il settore Curva Nord settore B.
I tagliandi saranno disponibili dalle ore 15 di oggi, venerdì 27 novembre, con le medesime modalità di acquisto comunicate nei giorni scorsi.
Ulteriori informazioni: https://www.lrvicenza.net/l-r-vicenza-lecco-info-biglietti/
