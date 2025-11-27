1 Dicembre 2025

Altri 300 biglietti in vendita per la partita di domenica tra LR Vicenza e Lecco

CALCIO SERIE C SKY WIFI La società L.R. Vicenza informa che il GOS, riunitosi in data odierna, ha autorizzato la vendita di ulteriori 300 biglietti ai tifosi vicentini per il settore Curva Nord settore B.

I tagliandi saranno disponibili dalle ore 15 di oggi, venerdì 27 novembre, con le medesime modalità di acquisto comunicate nei giorni scorsi.

Ulteriori informazioni: https://www.lrvicenza.net/l-r-vicenza-lecco-info-biglietti/

