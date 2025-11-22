La Rangers Rugby Vicenza doma i Lyons e chiude la Coppa Italia imbattuta

Rangers Rugby Vicenza – Sitav Lyons 24-13 (pt 0-10)
Marcatori: p.t.: 3’ m Acosta tr Russo (0-7); 17’ cp Russo (0-10); s.t.: 43’ m Gomez (5-10); 52’ m Douglas-Maccari (10-10); 60’ cp Russo (10-13); 61’ m Douglas-Maccari tr Heymans (17-13); 77’ m Ferrara tr Heymans (24-13).
Rangers Rugby Vicenza: Perello-Alvarez (75’ Pierobon); Douglas-Maccari, Filippetto, Gritti (44’ Sperandio), Vaccaro; Heymans, Gregorio (75’ Zanon); Pretz, Ferrari, Menon (40’st Gomez); Mirenzi (40’st Riedo), Parolo; Leso (40’st Avila-Recio), Franchetti © (40’st Ferrara), Pedon (40’st Braggiè). All. Cavinato
Sitav Lyons: Via G.; Franzoso, Subacchi (57’ Colombo), Conti (51’ Camero), Rodina; Russo, Via A.; Perazzoli, Bance (68’ Konte), Cisse (50’ Baas); Moretto, Bottacci (68’ Bosoni); Moretti (50’ Horgan), Borghi (68’ Libero), Acosta (50’ Libero). All. Matenga
Arb: Riccardo Bonato (PD). AA1: Dario Merli AA2: Francesco Cagnin
Cartellini: 21’ giallo Gritti (Rangers); 75’ giallo Konte (Lyons).
Calciatori: Russo (Lyons) 3/3; Heymans (Rangers) 2/4.
Note: giornata coperta con vento gelido, terreno in ottime condizioni, 250 spettatori.
Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 5; Sitav Lyons 0.