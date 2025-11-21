AS Vicenza torna in campo sabato sera a Ragusa nella prima di gara di un filotto

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Dopo alcune settimane di stop forzato, torna in campo l’A.S. Vicenza: le biancorosse, sabato alle ore 20.30, saranno di scena a Ragusa, sul campo della Passalacqua, una delle squadre più attrezzate del campionato. Un match in cui il gruppo dovrà dimostrare di aver usato questa lunga pausa per ricaricare le batterie e rimettersi sui binari giusti.

Sono passati venti giorni da quando l’A.S. Vicenza si è imposta in casa sul Cus Cagliari. E, dopo questa pausa, si apre un tour de force importante. La partenza per la Sicilia infatti darà il via ad un filotto di cinque partite nel giro di due settimane: Vicenza tornerà in campo mercoledì, in casa, per recuperare la sfida contro Trieste, e poi di nuovo sabato 29 novembre (davanti ai propri tifosi contro Alcamo), mercoledì 3 dicembre (sempre tra le mura amiche, contro Matelica) e domenica 7 ad Ancona. Cinque partite che possono fare da spartiacque della stagione vicentina, con lo scopo di rincorrere un piazzamento importante.

“Non vedevamo l’ora di tornare a giocare, dopo settimane di duro lavoro in cui abbiamo cercato di migliorare il nostro gioco, curando molto i dettagli – dichiara Alice Peserico, capitana di Vicenza – Ora l’obiettivo è quello di trovare subito il ritmo, anche contro una squadra di altissimo livello come Ragusa, formazione completa in tutti i ruoli. Non sarà una partita facile, ma siamo determinate a dire la nostra. Vogliamo dimostrare in campo quanto siamo cresciute”.

Le siciliane hanno iniziato il campionato con tre vittorie e due sconfitte: entrambi i ko sono stati rimediati in casa, dove la Passalacqua ha vinto solo all’esordio, quindi bisogna attendersi una squadra in cerca di rivalsa di fronte al proprio pubblico. Attenzione alla qualità offensiva di Ragusa, che segna oltre 72 punti a partita e tira con il 48% dentro l’arco: limitare le lunghe sarà fondamentale.

Occhi puntati sulla playmaker Moriconi, l’anno scorso in massima serie con Alpo, e che viaggia 13 punti a partita con il 48% da tre punti. La sua “partner in crime”, tra le esterne, è Beatrice Stroscio, doppia cifra fissa ogni partita e un campionario di colpi dentro l’arco importante. Nel pitturato, sarà sfida tutta svedese, con Amanda Kantzy che dovrà vedersela con Precious Johnson, pivot da 12 punti e 6 rimbalzi di media; con lei anche Marika Labanca, altra lunga di ottimo livello. Completano i ranghi, tra le lunghe, l’esperta lituana Gabriele Narviciute e Melaine Olodo; tra le esterne, Chiara Consolini, Ginevra Cedolini e Federica Mazza.