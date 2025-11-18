La serie C in campo con una fascia rossa contro la violenza sulle donne

CALCIO SERIE C SKY WIFI – La Serie C aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e si colora di rosso nelle partite in programma dal 21 al 24 novembre, valide per il quindicesimo turno della Serie C Sky Wifi.

Nelle trenta città che ospiteranno la giornata di campionato coinvolta dall’iniziativa, tutti i capitani della Serie C Sky Wifi porteranno il messaggio antiviolenza grazie alle speciali fasce dedicate, che per l’occasione saranno rosse. Lega Pro, caratterizzando di rosso la fascia da capitano per il terzo anno consecutivo, ha scelto di istituire un simbolo di lotta alle discriminazioni di genere che con forza e decisione dice “no alla violenza sulle donne”. Una campagna che non si fermerà ai novanta minuti della partita ma che, grazie alla comunicazione social e alle attivazioni in campo – con led di bordocampo e fonica dedicati – potrà essere maggiormente incisiva, sensibilizzando i milioni di tifosi, appassionati e spettatori della Serie C.