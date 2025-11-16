Al LR Vicenza basta il gol di Cuomo per piegare il Renate

LR Vicenza – Renate 1-0

LR VICENZA – Gagno, Sandon, Cuomo, Vescovi, Caferri (33′ st Tribuzzi), Zonta (18′ st Cavion), Vitale (33′ st Rada), Carraro, Costa, Capello (18′ st Rauti), Stuckler (25′ st Morra). Allenatore: Gallo

RENATE – Mobile, Auriletto, Esposito (12′ st Rossi) , Karlsson, Del Carro, Cali, Bonetti (1′ st Spalluto), Riviera, Vassallo (29′ st Anelli), Ruiz (38′ st ), Mastromonaco (12′ st Ghezzi). Allenatore: Foschi

Marcatore: 9′ pt Cuomo

Ammoniti: 15′ pt Esposito (R), 35′ pt Carraro (V), 27′ st allenatore Foschi (R)

Arbitro Di Mario di Cimapino. AA1 Ferraro di Frattamaggiore. AA2 Tagliafierro di Caserta.

CALCIO SERIE C SKY WIFI – La quattordicesima giornata di campionato vede il Renate di mister Foschi ospite al Menti. Nonostante la pioggia incessante, il terreno di gioco si presenta in condizioni eccellenti, quasi paragonabile a un sintetico.

Nei primi minuti le squadre si studiano, ma è il Vicenza a creare la prima occasione con Stuckler, che serve un pallone invitante a Capello: il suo tiro, però, finisce alto.

Si accende la sfida e il vantaggio biancorosso arriva su calcio di punizione battuto da Costa: complice un errore del portiere ospite, il pallone finisce sui piedi di Cuomo che, con un preciso piatto, insacca a fil di palo. Dopo un lungo “check”, l’arbitro convalida la rete: 1-0.

La partita, dopo il gol, offre poche emozioni e si va negli spogliatoi con il Vicenza in vantaggio. Oltre alla rete di Cuomo, si distinguono uno Zonta onnipresente e un Vitale sempre attento e reattivo.

La ripresa si apre sotto una pioggia incessante e con un Renate più intraprendente. Al 9’, però, il Vicenza sfiora il raddoppio: Stuckler inventa per Vitale, che serve Costa. Quest’ultimo centra la traversa, sfiorando il gol del 2-0. Da lì in poi, in campo si vede quasi solo il Renate, e il Vicenza tende ad arretrare troppo il baricentro.

Mister Gallo prova a cambiare qualcosa inserendo Cavion e Rauti al posto di Zonta e Capello, nel tentativo di ritrovare il “solito” Vicenza. I cambi, però, non sortiscono gli effetti sperati e la squadra fatica a mantenere la compattezza. Dalla panchina si opta allora opta per altri innesti, mandando in campo Tribuzzi e Rada per far rifiatare soprattutto Vitale, autore di un primo tempo generosissimo.

Dopo sette minuti di recupero, la partita termina con una vittoria sofferta del Vicenza. Tre punti importanti, ma la prestazione – soprattutto nella ripresa – è apparsa sotto tono, con una squadra meno brillante del solito.

FOTO ALESSANDRO ZONTA