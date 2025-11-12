Il LR Vicenza a Brescia senza tifosi: vietata la vendita dei biglietti

CALCIO SERIE C SKI WIFI – La società L.R. Vicenza comunica che, in data odierna, il Prefetto di Brescia ha disposto, in occasione della gara Union Brescia-L.R. Vicenza del prossimo 23 novembre, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Vicenza e ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Società calcistica “L.R. Vicenza”, ovunque residenti.

Tale disposizione è motivata dal fatto che, su segnalazione della Questura di Brescia, l’incontro viene caratterizzato da elevati profili di rischio in quanto sussiste una consolidata e persistente rivalità tra la tifoseria bresciana e vicentina che, nel corso degli ultimi campionati, ha determinato il verificarsi di gravi episodi di intemperanza che hanno visto protagonisti gli opposti supporters.