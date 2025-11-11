Al Gran Galà del calcio il LR Vicenza fa incetta di premi: Cuomo, Stückler e Gallo

CALCIO – Si è svolto lunedì sera il Gran Galà del Calcio che ha assegnato i premi per la passata stagione 2024/2025.

E il LR Vicenza ha fatto incetta di premi, portandone a casa ben tre. I riconoscimenti sono andati al tecnico Fabio Gallo come miglior allenatore del girone B di Serie C, a Giuseppe Cuomo come miglior difensore del girone A e a David Stückler come miglior calciatore esordiente del girone A.

Al Gran Galà del calcio triveneto, andato in scena al teatro San Marco di Vicenza, sotto la regia organizzativa dell’Associazione italiana calciatori in collaborazione con l‘USSi Veneto, ad essere premiato é stato il difensore Maxime Leverbe.