Il LR Vicenza supera l’Inter U23 in zona Cesarini e allunga in classifica

Inter U23 – LR Vicenza 1-2
Marcatori: 31′ Capello (LR); 50′ Kamate su rigore (I), 87′ Stückler (LR).
Inter U23 – Melgrati; Stante (44’ st Idrissou), Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Fiordilino, Kaczmarski (26’ st Berenbruch), Cocchi (37’ st David); Kamate, Topalovic (26’ st Agbonifo); Spinaccè (1’ st Lavelli). A disposizione: Raimondi, Lleshi, Avitabile, Zanchetta, Maye. All. Vecchi.
LR Vicenza – Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta (20’ st Alessio), Carraro, Vitale (20’ st Cavion), Costa; Capello (27’ st Stückler), Morra (27’ st Rauti). A disposizione: Massolo, Bianchi, Golin, Tribuzzi, Cester, Pellizzari, Vescovi, Talarico, Fantoni, Rada. All. Gallo.
Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro. Assistenti: Cristiano Pelosi di Ercolano e Alessio Miccoli di Lanciano. Quarto uomo: Enrico Cappai di Cagliari. Operatore FVS: Edoardo Maria Brunetti di Milano.
Note. Espulso Leverbe (V) al 4’ st per fallo su ultimo uomo; ammoniti: Caferri (V), Spinaccè (I), Sandon (V), Costa (V), Cavion (V), Agbonifo (I), Cuomo (V) e mister Gallo (V). Angoli: 2-6. Recupero: 3’, 6’.
CALCIO SERIE C SKY WIFI – Il L.R. Vicenza in trasferta a Monza contro l’Inter U23 dell’ex Stefano Vecchi.
Alla mezz’ora biancorossi in vantaggio grazie al primo gol di Capello. 0-1
Ad inizio ripresa il pareggio dei nerazzurri su rigore trasformato da Kamate e berici in 10 per la conseguente espulsione di Leverbe.
Ad un quarto d’ora dal termine clamorosa occasione per Morra che, sul cross di Costa, mette di testa alto sopra la traversa.
Assalto finale con i neo-entrati Rauti e Stückler a cercare la rete della vittoria. Ed è proprio Stückler a trovare la deviazione vincente sotto porta per il 2-1.
Sei i minuti di recupero al termine dei quali arriva il triplice fischio dell’arbitro ed esplode la festa dei tantissimi tifosi al seguito della squadra di Fabio Gallo.
Domenica prossima, al Menti, la sfida con il Renate: fischio d’inizio alle ore 17.30.