La Rangers Rugby Vicenza batte il Parabiago e si conferma al vertice in Coppa Italia

Rangers Rugby Vicenza – Rugby Parabiago 1948 43-22 (pt29–5)
Marcatori: p.t.: 5’ m Morelli (0-5); 12’ m Franchetti (5-5); 17’ m Fioravanzo (10-5); 25’ m Filippi tr Perello (17-5); 33’ m Ferrari trPerello (24-5); 36’ m Franchetti (29-5); s.t.: 50’ m Franchetti trPerello (36-5); 59’ m Moioli tr Comotto (36-12); 63’ m Coffaro(36-17); 65’ m Mugnaini (36-22); 75’ m Pedon tr Perello (43-22)
Rangers Rugby Vicenza: Vaccaro (55’ Zanon); Tavuyara, Filippi, Gritti (57’ Oliva), Foroncelli; Perello, Gregorio; Trambaiolo (45’ Bance), Ferrari (60’ Chimenti-Borrell), Menon; Mirenzi, Riedo © (38’-40’ e 52’ Parolo); Bettinelli (23’ Leso), Franchetti, Fioravanzo (45’ Pedon). A disp: Filippetto. All. Cavinato
Rugby Parabiago 1948: Grassi (47’ Comotto); Cocca (47’ Coffaro), Sala, Hala, Morelli (47’ Moioli); Paz, Compare; Ferioli (47’ Mugnaini), Zoccali, Invernizzi; Bertoni (40’st Ferrazzi), Toninelli (55’ Ceciliani); Divis (68’ Riggi), Cornejo, Moscioni (47’ Van Rhyn).
All. Porrino
Arb: Franco Rosella (RM)
AA1: Daniele Pompa AA2: Giorgio Sgardiolo
Calciatori: Grassi (Parabiago) 0/1; Vaccaro (Rangers) 0/2; Perello(Rangers) 4/5; Comotto (Parabiago) 1/3.
Note: giornata soleggiata, terreno in perfette condizioni, 300 spettatori.
Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 5; Rugby Parabiago 1948 1.
Player Of The Match: Filippo Franchetti (Rangers Vicenza)