Il 12 novembre a Belluno la cerimonia di consegna delle benemerenze del Coni Veneto

CONI – Torna anche quest’anno l’attesa Cerimonia di consegna delle benemerenze sportive del CONI Veneto, che si terrà mercoledì 12 novembre 2025, dalle ore 14.45 alle 17, nel prestigioso Teatro “D. Buzzati”

di Belluno.

L’evento, divenuto ormai una tradizione consolidata, rappresenta un momento di celebrazione e riconoscimento per i protagonisti dello sport veneto. Saranno premiati atleti, dirigenti e tecnici che, con il loro impegno e i loro risultati, hanno contribuito a portare in alto i valori e i successi dello sport nella nostra regione e oltre.

Ospiti d’onore della manifestazione saranno molti atleti di spicco, tra cui alcuni medagliati alle Olimpiadi, campioni mondiali ed europei, che riceveranno il meritato riconoscimento dalle mani del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, affiancato dalle numerose autorità presenti, tra le quali il sindaco di Belluno, Oscar de Pellegrin, il presidente della Provincia Roberto Padrin e altri rappresentanti delle istituzioni.

L’appuntamento sottolinea l’importanza della collaborazione tra il CONI Veneto e gli Enti locali e il Comune di Belluno in particolare. Questo connubio ha reso possibile una manifestazione che celebra non solo le eccellenze sportive, ma anche l’orgoglio e l’identità di un territorio in cui lo sport è motore di crescita, unione e ispirazione.

La cerimonia delle benemerenze sportive, che vuole “onorare chi ha onorato lo sport”, non è soltanto un riconoscimento ai risultati raggiunti, bensì un elogio ai valori che animano lo sport: sacrificio, passione, rispetto e condivisione. Lo sport veneto, forte di una tradizione che si rinnova continuamente, si conferma un punto di riferimento a livello nazionale, capace di formare campioni sul campo e nella vita.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza per condividere un momento di celebrazione e orgoglio collettivo, in uno scenario che coniuga sport, cultura e senso di appartenenza.