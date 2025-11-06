In Champions League debutto a suon di gol dell’Hockey Trissino: ko l’Ubroker Bassano

HOCKEY PISTA – Debutto positivissimo per Hockey Trissino, che si guadagna i primi tre punti verso la corsa alla Final Eight di maggio di WSE Champions League Men. Un festival del gol europeo che ha permesso un viaggio di prima classe contro i francesi del St. Omer, che avevano iniziato bene, mettendo in mostra una grande incisività. La fluidità del gioco della squadra di Joao Pinto ha permesso però di chiudere il primo tempo sul 4-0, sotto ai colpi di Morais, alla fantasia di Malagoli, dal tiro del portoghese Silva e al contrattacco di Cocco. Il secondo tempo è ancora più divertente per i blucelesti. Mendez servito dal compagno di squadra, insacca alle spalle di Savreux, dopo il cambio rispetto al primo tempo del nazionale francese Chambel. Piccoli e Gavioli riescono quindi a portare il risultato sul 7-0. Giulio Cocco in superiorità numerica firma l’8-0 e la sua doppietta europea mentre Mendez chiude con il 9-0 in deviazione.

Al primo posto nel Gruppo A, Trissino, Barça e Porto con tre punti, in attesa della seconda giornata che vedrà la sfida al PalauBlaugrana contro il Barça tra due settimane, una delle partite più importanti e difficili di tutta la stagione mentre Porto sfiderà il Reus, sconfitto dal Barça per 5-4.

Debutto europeo amaro, invece, per l’Ubroker Bassano per 4-2. Primo tempo equilibrato con i giallorossi ben disposti in pista, che non hanno permesso a sviluppare il gioco ai più quotati giocatori portoghesi. Alla rete di Miranda dalla media distanza, impatta Riba che realizza su superiorità numerica l’1-1. La svolta è appena pochi secondi prima dell’intervallo, quando lo stesso Miranda scaglia un altro oltre i 10 metri, sorprendendo Grimalt per il 2-1. Anche il bomber Rodrigues marca il 3-1, ma Bassano non riesce a reagire per rientrare in partita. L’azione veloce di Diogo Rafael permette il 4-1 e solo nel finale capitan Scuccato riesce a firmare la seconda rete giallorossa. Una buona prestazione in un parquet molto difficile. In classifica Benfica, Sporting e Liceo sono a tre punti e la prossima gara sarà ancora a Lisbona tra due settimane, sponda Sporting, vincente per 4-3 contro Barcelos, in una clamorosa rimonta negli ultimi secondi.