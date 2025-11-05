La Rangers Rugby Vicenza sabato ospita il Parabiago nel big-match di Coppa Italia

RUGBY – Sabato 8 novembre, alla Rugby Arena di Vicenza con kick-off alle ore 14.30, la terza giornata della Coppa Italia 2025-26 con Vicenza che affronterà il Parabiago: in palio la testa del girone.

I biancorossi, dopo il bel successo in campionato sul Colorno, tornano a focalizzarsi della Coppa Italia. Sul terreno di casa arriva il Parabiago, formazione di Serie A1 in grande spolvero. La squadra di coach Porrino è a punteggio pieno in campionato con tre successi in tre gare, ed anche in Coppa ha collezionato due successi con bonus rispettivamente con Accademia FIR e Sitav Lyons che valgono ai galletti 10 punti in classifica.

Vicenza, con le vittorie con bonus offensivo su Colorno e Biella, pareggia i conti con i lombardi in testa al girone 2 e la sfida di sabato potrebbe proprio valere la guida del girone. Lo staff tecnico vicentino, come da regolamento della competizione, darà spazio ai giovani U23 della propria rosa ed ai giocatori che sin qui hanno trovato meno minuti negli incontri ufficiali. Resta intatto invece l’obiettivo di far bene in Coppa e provare a raggiungere i playoff di fine dicembre.

Sara quindi gara vera, con in palio punti importanti in una sfida tra due squadre cariche e desiderose di continuare a fare bene.

Programma

• 13:30 Apertura biglietteria per acquisto biglietti e abbonamenti 2025-2026 “CuoreBiancoRosso”

• 14:20 Ingresso delle squadre accompagnate dagli atleti dell’Amatori Vicenza

• 14:30 Calcio d’inizio

Ingresso

Intero: 10€

13-17 anni: 5€

0-12 anni: gratis

Programma 3° turno

8 novembre – ore 14:30

Rangers Vicenza – Parabiago

9 novembre – ore 14:30

Accademia FIR – Sitav Lyons

Biella v HBS Colorno

Classifica Girone 2

Rangers Vicenza 10

Parabiago 10

HBS Colorno 6

Sitav Lyons 5

Accademia FIR 3

Biella 1