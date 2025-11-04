Stefano Farronato travolto da una valanga in Nepal: era la sua diciottesima impresa

Al suo ritorno a casa avremmo aperto le pagine di SPORTvicentino per raccontare la sua impresa, l’ultima di tante che l’avevano visto protagonista in una sfida con se stesso e con la natura.

Questa volta, però, la montagna, la vetta del Panbari in Nepal, ha messo fine ai sogni e, soprattutto, alla vita di Stefano Farronato, vittima di una valanga mentre si trovava al campo 1, ad oltre 5000 metri di quota, insieme con il compagno Alessandro Caputo, anche lui deceduto.

Una tragedia dovuta all’improvviso maltempo, che ha causato altri morti nelle numerose spedizioni impegnate in quella terra dove le cime si stagliano impetuose tra la terra e il cielo.

“Questa è la mia diciottesima spedizione – aveva dichiarato Stefano prima della partenza – ma ogni volta è come fosse la prima. Non si tratta solo di una scalata, ma di un viaggio dentro se stessi, un confronto diretto con i propri limiti e con l’imprevedibilità della natura. Davanti alla grandezza delle montagne himalayane ci si sente piccoli, eppure è proprio lì che si ritrova l’essenza dell’esplorazione: il silenzio, la fatica, la meraviglia di un mondo incontaminato. È questo che mi spinge a partire: la possibilità di andare oltre, fuori e dentro di me.”

Ciao Stefano, che la terra ti sia lieve e il cielo ti aspetti per nuove esplorazioni!